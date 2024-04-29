عاجل| "ذا أثلتيك" تكشف عن مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي ليفربول الانجليزي تتوقع استمرار محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم الريدز مع الفريق.

ويلعب محمد صلاح ضمن صفوف فريق ليفربول منذ انتقاله من نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن إدارة نادي ليفربول تتوقع بقاء محمد صلاح مع الفريق لموسم آخر على الأقل.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة ليفربول تضع صلاح كإحدى القواعد الأساسية لقائمة الفريق في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بحلول 30 يونيو 2025 أي أنه سيدخل الموسم الأخير في عقده.

ولم يبد صلاح أي رغبة في الرحيل عن صفوف ليفربول حتى الآن، وهو ما يتوافق مع رؤية إدارة النادي.

مسيرة محمد صلاح الاحترافية

وبدأ صلاح مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي المقاولون العرب، وصعد للفريق الأول في صيف 2010، وانتقل لنادي بازل السويسري في صيف 2012، وقضى عاما ونصف العام بالنادي قبل الانضمام لنادي تشيلسي الإنجليزي في شتاء 2014.

وأعير مو صلاح لنادي فيورنتينا في شتاء 2015، وعاد لتشيلسي في الصيف التالي قبل الانضمام لنادي روما معارًا في نفس الفترة لمدة عام، قبل أن ينتقل بشكل نهائي لصفوف الفريق الإيطالي، ولعب موسمًا، ثم انضم لنادي ليفربول في صيف 2017.

ماذا حدث بين صلاح وكلوب فى مباراة وست هام؟

دخل صلاح في مشادة كلامية وصلت لحد الإيماءات بالأيدي أثناء استعداده للمشاركة بديلًا في مباراة وست هام وليفربول بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وظهر كلوب في فيديو الواقعة أثناء حديثه مع صلاح وبعدها انفجر صلاح ودخل في مشادة مع كلوب وتدخل داروين نونيز، مهاجم الفريق، الذي كان يستعد للمشاركة في نفس الوقت مع صلاح للفض بينهما، بينما تجاهل كلوب صلاح ووجه نظره ناحية الملعب.