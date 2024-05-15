الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. إسرائيل تتوغل فى رفح ومعارك تحتدم شمالى غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

توغلت دبابات إسرائيلية في شرق رفح ووصلت إلى بعض المناطق السكنية، أمس الثلاثاء، في تصعيد لهجوم إسرائيل على المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة والتي يحتمي بها أكثر من مليون شخص مما أثار مخاوف من تزايد القتلى المدنيين.

 

ودعا حلفاء لإسرائيل ومنظمات إغاثة مرارا إلى وقف التوغل البري في رفح المكتظة بالنازحين حيث تقول إسرائيل إن أربع كتائب تابعة لحماس تتحصن هناك وإن العملية ضرورية للقضاء على فلول المقاتلين.

 

واشتد وطيس القتال في أنحاء القطاع في الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك الشمال، مع عودة الجيش الإسرائيلي للمناطق التي زعم أنه فكك فيها حماس قبل أشهر.

 

واستمرت معارك ضارية حتى وقت متأخر من الثلاثاء في مخيم جباليا مترامي الأطراف الذي أقيم للنازحين قبل 75 عاما في شمال القطاع.

 

وفي رفح، قال سكان فلسطينيون بعد ظهر الثلاثاء إنهم شاهدوا دخانا يتصاعد فوق الأحياء الشرقية وسمعوا أصوات انفجارات عقب قصف إسرائيلي لمجموعة من المنازل.

 

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، إنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية بصاروخ الياسين 105 في حي السلام شرق رفح مما أدى إلى مقتل بعض أفراد طاقمها وإصابة آخرين، وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

 

وفي عرض موجز لتحركاته، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قضت على "عدة خلايا لمخربين مسلحين" في معارك مباشرة على جانب قطاع غزة من معبر رفح. وفي شرق رفح، قال الجيش الإسرائيلي إنه قضى أيضا على خلايا مسلحة وموقع اطلاق تُطلق منها صواريخ على قوات الجيش الإسرائيلي.

الأكثر قراءة

عاجل.. مناورات خطيرة.. طائرات التحالف الدولى تخترق الأجواء السورية 8 مرات

عاجل.. إسرائيل تتوغل فى رفح ومعارك تحتدم شمالى غزة

عاجل.. "الآثار" تكشف حقيقة اكتشاف هيكل ضخم بالقرب من هرم خوفو

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 15-5-2024 فى بورصة الدواجن

تظاهرة خارج البرلمان فى جورجيا عقب إقرار مشروع قانون بالتمويل الأجنبى

مانشستر سيتى يقترب من لقب الدورى الإنجليزى بفوز هام على توتنهام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟