سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 15-5-2024 فى بورصة الدواجن

يتزايد عدد الباحثين عن سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 15-5-2024 في بورصة الدواجن حيث تعد وجبة أساسية على السفرة المصرية سواء في الإفطار أو الغذاء أو العشاء من كافة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية لذلك تهم عدد كبير من ربات البيوت.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 15-5-2024

يشهد سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 15-5-2024 انخفاض طفيف في الأسواق المصرية مع توفير الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربين وزيادة المعروض للمستهلكين وجاءت أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:-

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 77 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 87 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 95 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 110 جنيه.



سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 90 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 95 جنيه.

وصل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 67 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 77 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 15-5-2024

يتراوح سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم من 10 إلى 10.28 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم من 10.25 إلى 10.30 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم من 10.75 إلى 11 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم من 20.00 إلى 20.50 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم من 20 إلى 20.25 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم من 20.50 إلى 20.75 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور من 21 إلى 21.25 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام من 31 إلى 35.25 جنيه.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 15-5-2024

سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 110 جنيه وفي المحلات التجارية نحو 115 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 115 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 130 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 120 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 130 جنيه.

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