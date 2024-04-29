داخل الحفل الأسطورى.. الأهرامات تضيف لمسة ملكية على زفاف الملياردير الهندى جاين (فيديو)

في حفل زفاف أسطوري، تحت سفح الأهرامات العظيمة، جذب الملياردير الهندي وعملاق التكنولوجيا أنكور جاين أنظار العالم له بعد حفل زفافه في مصر، حيث يبدو أن الأهرامات والمناطق الأثرية الفرعونية تحولت لنقطة جذب لإقامة كبرى الفعاليات في العالم.

وأقيم حفل الزفاف بعد أشهر قليلة من إقامة دار أوبرا "سان كارلو" الإيطالية المعروف أنها أقدم أوبرا في العالم حفلا ضخما عند سفح الأهرامات في 11 أكتوبر الماضي، كما استضافت المنطقة الأشهر في العالم عرض أزياء العلامة التجارية العالمية ديور في ديسمبر من عام 2022، حيث كانت المرة الأولى التي تنظم فيها ديور عرض أزياء في مصر بحضور أشهر الفنانين والشخصيات العامة في العالم.

وقبل حفل ديور، أقام المصمم الإيطالي ستيفانو ريتشي عرض أزياء في أكتوبر من عام 2022 في معبد حتشبسوت بالأقصر، كما استضافت منطقة الأهرامات العشرات من الحفلات لنجوم عالميين مثل خوليو إجلسياس وشاكيرا والمطرب الإنجليزي كريس دى برج.

الأهرامات تضيف لمسة أسطورية على حفل زفاف الملياردير الهندى

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أضافت الأهرامات لمسة أسطورية على حفل زفاف الملياردير الهندي، وقال جاين عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام: "المزيد من الصور والذكريات من حفل زفافي في أحد الأيام القليلة الأكثر روعة".

كما شارك جاين مقطع فيديو له مع المصارعة السابقة إريكا هاموند مع التعليق: "حفل زفافنا في مصر شكرًا لكل من جاء للاحتفال معنا".

وتابعت الصحيفة أن بعد رحلة ومغامرة في سفاري جنوب إفريقيا، توجه الزوجان إلى مصر على متن طائرة خاصة، وقاما بإعداد خط سير رحلة مدته أربعة أيام لضيوفهما البالغ عددهم 130 ضيفًا.

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وأضافت أن معالم القاهرة كانت حاضرة بقوة في خط سير جاين وعروسه بداية من قصر محمد علي ومرورًا بجولة الأهرامات وأبو الهول وحتى حفل عشاء في حضرة مصر القديمة في فندق المتحف الكبير.

وأشارت إلى أن جاين انهى رحلته في مصر بحفل ضخم تحت سفح الأهرامات التي تعد أشهر المعالم السياحية في العالم.

وأوضحت الصحيفة أن السر وراء اختيار جاين وعروسه للأهرامات لإقامة حفل زفافهما، يأتي بعد فترة طويلة من محاولة اختيار موقع أسطوري لإقامة حفل الزفاف، وكانت مصر هى الوجهة الأساسية والأبرز وخصوصًا منطقة الأهرامات.