الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

داخل الحفل الأسطورى.. الأهرامات تضيف لمسة ملكية على زفاف الملياردير الهندى جاين (فيديو)

حفل زفاف أسطوري
حفل زفاف أسطوري

في حفل زفاف أسطوري، تحت سفح الأهرامات العظيمة، جذب الملياردير الهندي وعملاق التكنولوجيا أنكور جاين أنظار العالم له بعد حفل زفافه في مصر، حيث يبدو أن الأهرامات والمناطق الأثرية الفرعونية تحولت لنقطة جذب لإقامة كبرى الفعاليات في العالم.

The pair got hitched in front of the famous Great Pyramids in Egypt after a African safari

وأقيم حفل الزفاف بعد أشهر قليلة من إقامة دار أوبرا "سان كارلو" الإيطالية المعروف أنها أقدم أوبرا في العالم حفلا ضخما عند سفح الأهرامات في 11 أكتوبر الماضي، كما استضافت المنطقة الأشهر في العالم عرض أزياء العلامة التجارية العالمية ديور في ديسمبر من عام 2022، حيث كانت المرة الأولى التي تنظم فيها ديور عرض أزياء في مصر بحضور أشهر الفنانين والشخصيات العامة في العالم.

وقبل حفل ديور، أقام المصمم الإيطالي ستيفانو ريتشي عرض أزياء في أكتوبر من عام 2022 في معبد حتشبسوت بالأقصر، كما استضافت منطقة الأهرامات العشرات من الحفلات لنجوم عالميين مثل خوليو إجلسياس وشاكيرا والمطرب الإنجليزي كريس دى برج.

الأهرامات تضيف لمسة أسطورية على حفل زفاف الملياردير الهندى 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أضافت الأهرامات لمسة أسطورية على حفل زفاف الملياردير الهندي، وقال جاين عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام: "المزيد من الصور والذكريات من حفل زفافي في أحد الأيام القليلة الأكثر روعة".

كما شارك جاين مقطع فيديو له مع المصارعة السابقة إريكا هاموند مع التعليق: "حفل زفافنا في مصر شكرًا لكل من جاء للاحتفال معنا".

The night included music from Robin Thicke and ended with fireworks in front of the pyramids

وتابعت الصحيفة أن بعد رحلة ومغامرة في سفاري جنوب إفريقيا، توجه الزوجان إلى مصر على متن طائرة خاصة، وقاما بإعداد خط سير رحلة مدته أربعة أيام لضيوفهما البالغ عددهم 130 ضيفًا.

https://www.instagram.com/reel/C6QrARsiecy/?utm_source=ig_embed&ig_rid=ce13c928-0da9-45c0-9a98-45b1fe4bdbff

وأضافت أن معالم القاهرة كانت حاضرة بقوة في خط سير جاين وعروسه بداية من قصر محمد علي ومرورًا بجولة الأهرامات وأبو الهول وحتى حفل عشاء في حضرة مصر القديمة في فندق المتحف الكبير.

وأشارت إلى أن جاين انهى رحلته في مصر بحفل ضخم تحت سفح الأهرامات التي تعد أشهر المعالم السياحية في العالم.

وأوضحت الصحيفة أن السر وراء اختيار جاين وعروسه للأهرامات لإقامة حفل زفافهما، يأتي بعد فترة طويلة من محاولة اختيار موقع أسطوري لإقامة حفل الزفاف، وكانت مصر هى الوجهة الأساسية والأبرز وخصوصًا منطقة الأهرامات.

جاين الهندى الأهرامات حفل زفاف أسطوري مصر الفعاليات حفل زفاف أنكور جاين أنكور جاين ستيفانو ريتشي الأقصر معبد حتشبسوت حفل زفاف الملياردير الهندي جنوب أفريقيا قصر محمد علي ابو الهول

مواد متعلقة

رفض اجتياح رفح.. كواليس مكالمة الـ"60 دقيقة" بين بايدن ونتنياهو

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

كارثة إنسانية غير مسبوقة فى غزة.. مفاجآت صادمة فى عدد ضحايا الحرب

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

كواليس نجاح مصر فى إحياء مفاوضات هدنة غزة مرة أخرى

أكاذيب كارثية.. التاريخ الأسود لـ"بلومبرج" فى نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة

فضائح بلومبرج تثير أزمة فى أوروبا.. فرنسا تغرمها 5 ملايين يورو بسبب الأكاذيب

الاستثمارات الخليجية فى الولايات المتحدة.. 2.5 تريليون دولار فى الأصول السيادية

الأكثر قراءة

داخل الحفل الأسطورى.. الأهرامات تضيف لمسة ملكية على زفاف الملياردير الهندى جاين (فيديو)

عبر جروب "الواتس آب".. نكشف عقوبات الشحات والسولية فى الأهلى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

مقتل شاب فى مشاجرة أثناء الدفاع عن شقيقته بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق