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اقتصاد

عاجل| أسعار اللحوم والأضاحى اليوم 15 مايو 2024.. اعرف سعر اللحمة قبل العيد

لحوم الأضاحى
لحوم الأضاحى

لا تزال أسعار اللحوم والأضاحي تشغل بال الكثيرين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، "الدستور" يقدم لكم في هذا المقال آخر تحديثات الأسعار في الأسواق المصرية اليوم 15 مايو 2024.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

اللحوم البلدي: تتراوح أسعارها بين 320 و380 جنيهًا للكيلو.

اللحوم الكندوز: 390 جنيهًا للكيلو.

كباب الحلة: 350 جنيهًا للكيلو.

اللحوم الجملي: تتراوح بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية

اللحوم البرازيلي: 280 جنيهًا للكيلو.

اللحوم الهندي: 290 جنيهًا للكيلو.

الريش الضاني: 380- 420 جنيهًا للكيلو.

المفروم البلدي: 240- 300 جنيه للكيلو.

السجق البلدي: 300 جنيه للكيلو.

السجق المستورد: 110 جنيهات للكيلو.

المفروم الجملي: 300 جنيه للكيلو.

أسعار الأضاحي 2024

العجل البقري: 180 جنيهًا للكيلو.

اللحم الجاموسي: 150 جنيهًا للكيلو.

اللحم الضأن: 200 جنيه للكيلو.

لحوم الماعز: 220 جنيهًا للكيلو.

أسعار العجول في مصر 2024

العجل البقري "كبير السن": 125 جنيهًا للكيلو القائم.

العجل البقري "صغير السن": 145- 150 جنيهًا للكيلو القائم.

نصائح لشراء لحمة العيد 2024

تأكد من أن الأضحية خالية من أي عيوب ظاهرة.

اختر لحمًا ذا لون أحمر فاتح ورائحة طازجة.

اضغط على اللحم بإصبعك، يجب أن يكون مرنًا.

تأكد من أن الدهون متوزعة بشكل متساوي على اللحم.

لا تشتري لحمًا مجمدًا إلا إذا كنت متأكدًا من أنه تم تجميده بشكل صحيح.

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