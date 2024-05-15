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اقتصاد

عاجل| أسعار الأضاحي 2024.. استقرار نسبي للأبقار والإبل والجاموس

الأضاحى
الأضاحى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2024، يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة أسعار الأضاحي من الأغنام والأبقار والجاموس، وذلك للتخطيط لشراء الأضحية المناسبة.

وخلال هذا الموضوع، يقدم لكم الدستور استعراضًا شاملًا لأسعار الأضاحي 2024 في مختلف المحافظات، مع تحليل اتجاهات الأسعار وتوقعات الخبراء خلال الفترة القادمة.

أسعار الأضاحي 2024

الأغنام: تتراوح أسعار الأغنام في مصر بين 5000 و12000 جنيه مصري، وذلك حسب النوع والوزن والجودة.

الأبقار: تتراوح أسعار الأبقار في مصر بين 20000 و40000 جنيه مصري، وذلك حسب النوع والوزن والجودة.

الجاموس: تتراوح أسعار الجاموس في مصر بين 15000 و30000 جنيه مصري، وذلك حسب النوع والوزن والجودة.

الإبل: تتراوح أسعار الإبل في مصر بين 30000 و50000 جنيه مصري، وذلك حسب النوع والوزن والجودة.

اتجاهات الأسعار وتوقعات الخبراء

استقرار نسبي: تشير التوقعات إلى استقرار نسبي في أسعار الأضاحي خلال عيد الأضحى 2024، مع إمكانية حدوث ارتفاعات طفيفة لا تتجاوز 5%.

زيادة الطلب: من المتوقع أن يزداد الطلب على الأضاحي خلال عيد الأضحى 2024، خاصة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين.

مخاوف من نقص المعروض: يُحذر بعض الخبراء من إمكانية حدوث نقص في المعروض من الأضاحي خلال عيد الأضحى 2024، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

نصائح لشراء الأضحية

شراء الأضحية من مصادر موثوقة: تأكد من شراء الأضحية من مزارع أو محلات موثوقة تضمن سلامة وصحة الحيوان.

فحص الأضحية بدقة: قبل الشراء، قم بفحص الأضحية للتأكد من خلوها من أي عيوب أو أمراض.

التأكد من وزن الأضحية: تأكد من وزن الأضحية على ميزان معتمد للحصول على السعر الصحيح.

المقارنة بين الأسعار: قارن بين أسعار الأضاحي في مختلف المحلات قبل الشراء.

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