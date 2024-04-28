الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقالات

التجربة البورسعيدية

 

علي غرار التجربة الدانماركية يتمتع، اهل بورسعيد بروح التغيير والتحدي وتجدهم دائما سباقين في كل مواقفهم الوطنية.

كفاحهم لمقاومة العدوان الثلاثي المكون من قوات انجليزيه فرنسيه اسرائيليه مشتركه اصبح نموذجا يحتذي به عالميا في المقاومه الشعبيه والصمود.. كذلك الصمود في حروب ٦٧ و٧٣ وبينهما حرب الاستنزاف من ٦٩ والتهجير كلها مواقف تدل علي بساله وشجاعه اهل هذه المدينه.
في بدايه الاحتلال الاخواني لمصر نجد بورسعيد اول من يقاوم وجود الاخوان ورأينا سخريتهم من قرار حظر التجوال ونزول بورسعيد كلها للشوارع في تحدي صارخ لمرسي وحكومته.

بل ومزاوله لعب الكره في شوارع المدينه اثناء الحظر.
ولتثبت بورسعيد تمردها علي حكم الاخوان اعلنت ( جمهوريه بورسعيد المستقله ) وبدأت بالفعل في العصيان المدني.

وبعد مؤامره ستاد بورسعيد في عام ٢.١٢ قرر اتحاد الكره ايقاف اللعب علي استاد النادي المصري لمده ٥ اعوام واستمر المنع حتي الان رغم مرور ١٢ عاما بل وتم هدم الاستاد تماما وبدأ  بناء استاد اخر مكانه هذا العام.

وطوال هذه المده تم حرمان المدينه من مشاهدة ناديها المصري الذي تعشقه يلعب علي ارضه.. بل وسافرت الجماهير وراءه الي ملعب برج العرب الذي يبعد ٣٥٠ كيلو متر عن بورسعيد لتشجيعه وشد ازره ورغم كل ذلك احتفظ النادي بتواجده معظم هذه السنوات في المربع الذهبي بجدول الدوري ووصل لنهائي كأس مصر لاكثر من مره وبإصرار شديد.

لكل ماسبق لم يكن غريبا ان نري من الاسر البورسعيديه حمله كبري لمقاطعه الاسماك بعد ان زاد جشع التجار بزياده جنونيه في اسعار الاسماك المعروضه.. نجحت المقاطعه بامتياز.. ورأينا الانخفاض السريع في الاسعار وخلو الاسواق شبه التام من الزبائن رغم عشق معظم البورسعيديه لتناول الاسماك باعتبارها الوجبه الرئيسيه لابناء السواحل.

نجحت التجربه البورسعيديه مع تجار الاسماك وحذت حذوها محافظات  اخري وسيتلوها حملات لمقاطعه سلع اخري لاخضاع الاسعار لتكون في متناول الجميع.. صدق من اسماها بورسعيد الباسلة.

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