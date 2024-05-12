موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل في 2024 وأبرز توقعات سعر الفائدة

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال والعاملين في البنوك عن موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، وماذا سيحدث خلال هذه الاجتماع التي يتم تحديد فيها سعر الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024

وتوقع خبراء مصرفيون قيام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم المقرر له يوم الخميس 23 مايو وهذا بسبب تراجع التضخم وحدوث استقرار سعر الصرف وتحسن لمؤشرات الاقتصاد المصري.

وينشر “الدستور” في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد اجتماعات البنك المركزي المقبلة والذي سيتم مناقشة سعر الفائدة حيث من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة يوم 23 مايوالمقبل.

يمثل الاجتماع الثالث للجنة السياسات النقدية اهمية كبيرة في ظل ترقب لما سيحدث في أسعار الفائدة بعد رفعها بقيمة 8% خلال الاجتماعين الأول والثاني خلال فبراير ومارس الماضيين بنسبة 2% و6% على التوالي.

توقعات بتثبيت سعر الفائدة

وتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن لجنة السياسات النقدية تتجه إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع الخميس بعد القادم بهدف التقاط الانفاس بعد الزيادة الأخيرة يوم 6 مارس بواقع 600 نقطة اساس 6% مشيرا إلى تراجع معدلات التضخم تدفع الي هذا الاتجاه في الوقت الحالي.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية خلال 2024

في حين الاجتماع الرابع يوم الخميس 18 يوليو 2024، يليه الاجتماع الخامس والمقرر عقده يوم 5 سبتمبر المقبل فيما يشهد الاجتماع السادس يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

كما يعقد الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 على أن يكون اخر اجتماع للجنة الاجتماع الثامن والاخير خلال عام 2024 ليكون يوم 26 ديسمبر 2024.

رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%

قرر البنك المركزي المصري خلال آخر اجتماعات للجنة السياسات النقدية يوم 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس بنسبة 6% مع تحرير سعر الصرف وفق آليات السوق.

مواعيد عمل البنوك وعدد ساعات العمل

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر اعتبارا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.