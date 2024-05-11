السبت 11 مايو 2024
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اقتصاد

اقتصادى يكشف لـ"الدستور" توقعات بتثبيت سعر الفائدة

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

توقع الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس بعد المقبل سيشهد تثبيتًا لسعر الفائدة على الودائع والاقتراض دون تغيير.

وأرجع الخبير الاقتصادي ذلك لعدة أسباب منها أن معدل التضخم بدأ يشهد انخفاضًا خلال الأسابيع الماضية، حيث إن التضخم الأساسي في مصر تراجع، للشهر الثاني على التوالي، إلى 31.8% على أساس سنوي في أبريل 2024 من 33.7% في مارس 2024.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير خلال شهر أبريل الماضي للمرة السادسة على التوالي مع احتمالية الاستمرار في سياسة التثبيت لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي حتى سبتمبر المقبل.

وألمح إلى أن الاتجاه نحو تثبيت الفائدة سيسهم في مواجهة التضخم، والحد منه نظرًا لعدم زيادة تكلفة الاقتراض والتمويل للشركات، وإن كان الاتجاه نحو تخفيض سعر الفائدة سيساعد أكثر في تقليل تكلفة التمويل للمستثمرين، ولكن من الصعب الاتجاه نحو التخفيض حاليًا.

وأوضح السيد أنه على الصعيد العالمي فاتجاه أغلبية البنوك المركزية للدول نحو تثبيت أسعار الفائدة تأثرًا بالفيدرالي الأمريكي، أيضًا تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى كل هذه العوامل تجعل اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري نحو تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل.

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