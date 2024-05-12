البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه لتمويل الموازنة العامة

يواصل البنك المركزي طرحه الأسبوعي لأذون الخزانة، حيث طرح اليوم الأحد 12 مايو 2024، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه مصري، وذلك نيابة عن وزارة المالية.

تفاصيل الطرح

الكمية: 60 مليار جنيه مصري.

الآجال:

30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا (يستحق في 13 أغسطس 2024).

30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا (يستحق في 11 فبراير 2025).

الغرض: تمويل نفقات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 /2024.

طرح بصفة دورية

ويأتي هذا الطرح بعد طرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه الخميس الماضي، وتطرح أذون الخزانة بصفة دورية كل أسبوع، بواقع عطاءين يوم الخميس واثنين يوم الأحد، وتستخدم حصيلة الطرح لتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة، وشهدت الفترة الأخيرة رفعًا للحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه، ورفعًا لأسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 6%.