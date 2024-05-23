الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جثة فتاة طافية فى نيل منشأة القناطر تثير الجدل.. هل هى "جنى" آخر ضحايا معدية أبوغالب؟

جثة فتاة
جثة فتاة

كثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة طافية بنهر النيل في منشأة القناطر، حيث تم انتشالها ونقلها إلى ثلاجة مستشفى وردان، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد بالعثور على جثة فتاة طافية بنهر النيل في منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، وتبين أنها فتاة تبلغ من العمر ما يقرب من 16 سنة، وليست من ضحايا غرق ميكروباص معدية أبوغالب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

يذكر أن رجال الإنقاذ النهري مازالوا يبحثون عن جثة "جنى" آخر ضحية لحادث غرق سيارة ميكروباص في نهر النيل عقب سقوطها من فوق معدية أبوغالب. 

رجال المباحث مديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة نهر النيل ثلاجة مستشفى وردان

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