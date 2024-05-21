التحفظ على سيارتين لبيع المشروبات وتحرير محاضر ضد أصحابهما

تابع المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة الشروق، الاستعدادات النهائية لإجراء القرعة المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، استناداً إلى إعلان جهاز مدينة الشروق المنشور في الجرائد الرسمية بشأن إجراء القرعة العلنية اليدوية الثانية لتسكين حائزي الأراضي في منطقة الرابية، وهي إحدى المناطق الجديدة التي تمت إضافتها للمدينة.



وقامت الجهة المختصة بالاطمئنان على موقع عقد القرعة في مقر الجهاز وضمان توفير التجهيزات اللازمة لاستقبال الفائزين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة، وتم الإعلان عن أسمائهم عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للمساحات التي تم تخصيصها لهم وفقًا لشرائح المساحات (209م2 – 276 م2) في منطقة الرابية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه يجب حضور صاحب الطلب بدايةً من الساعة العاشرة صباحًا لإجراء عملية التسجيل، مع غلق باب التسجيل الساعة الثانية عشر ظهرًا لعقد القرعة.