كشف ملابسات استغاثة سيدة لسرقة زوجها بالإكراه فى حلوان

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على زوجها وسرقة هاتفه المحمول بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على زوجها وسرقة هاتفه المحمول بمنطقة حلوان بالقاهرة.

بالفحص وبسؤال المجني عليه (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان "مصاب بجروح") اتهم (محاسب بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بالتعدي عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وأقر بقيامه بشراء هاتف محمول المجني عليه وعقب استلامه فؤجى بوجود عطل به فحاول إعادته له مرة أخرى إلا أنه رفض، فحدثت مشادة كلامية بينهما تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض والاستيلاء على هاتفه المحمول وفر هاربًا، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول بمسكنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.