الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شاب عارى فى شرفة منزله يُثير الذعر داخل معهد فتيات بالهرم

الامن المصرى - أرشيفية
الامن المصرى - أرشيفية

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع شاب وقف عاريا في شرفة منزله ومشاهدة فتيات معهد أزهري بمنطقة فيصل في اللجان، خلال أدائهن امتحانات آخر العام.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، والاستماع إلى أقوال شهود الواقعة، لكشف تفاصيلها.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الشاب يقطن في عقار أمام معهد أزهري للفتيات، مشيرة إلى أنه خرج في شرفة منزله وهو عار تماما، ويقوم بمعاكسة الفتيات.

 

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تلقي مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، إخطارا من مدير المباحث الجنائية اللواء هانى شعراوي، مفاده تلقي قسم شرطة الهرم بلاغا من الخدمة الأمنية بلجنة امتحانات معهد القدس الأزهرى النموذجي بوجود شاب عارٍ تمامًا من ملابسه في شرفة شقة مقابلة للمعهد.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين أن الشاب يدعى "ع.ع"، 27 عامًا، عاطل وفلسطينى الجنسية، وأُلقي القبض عليه، وتم اقتياده لقسم شرطة الهرم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة.

فتيات معهد أزهري لجنة امتحان عار الجسد

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