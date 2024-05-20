"ملحقتش أفاديهم".. عباس أبوالحسن يروى للنيابة كواليس دهس سيدتين بالشيخ زايد

تباشر النيابة العامة في الجيزة تحقيقاتها في حادث اصطدام الفنان عباس أبوالحسن، بسيدتين خلال سيره بإحدى طرق مدينة الشيخ زايد.

وقال "أبوالحسن" خلال التحقيقات، إنه كان يقود سيارته باتجاه ميدان لبنان قادمًا من طريق المحور، مُشيرًا إلى أنه حاول تفادي سيارة عبرت عن شماله فتفاجأ بالسيدتين تعبران الطريق ففشل في تفادي الاصطدام بهما مؤكدًا لم أقصد دهسهما.

واستكمل الفنان عباس أبوالحسن: نزلت من العربية وحاولت أساعدهم وأطلب لهم الإسعاف وساعتها جاللي إصابة في رجلي اليمين، وتم نقل الفنان عباس أبوالحسن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء رنين مغناطيسي.

وأمرت النيابة بالتحفظ على الفنان عباس أبوالحسن والسيارة الخاصة به، وتفريغ كاميرات المرور المتواجدة في مكان الحادث بالمحور المركزي وانتداب لجنة فنية من المرور لفحص سيارة الفنان عباس أبوالحسن، والاستماع لأقواله حول الحادث.

وأكدت مصادر لـ"الدستور" أن السيدتين المجني عليهما في حادث الفنان عباس أبوالحسن هما كل من "منال صالح 57 عاما" و"حُسن حسن 36 عاما"، والأولى مصابة بارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة وتعاني من حالة حرجة، والثانية مصابة في الرأس وبعض الكسور وفي حالة حرجة أيضا.

فيما يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات اتهام الفنان عباس أبوالحسن بدهس سيدتين بالشيخ زايد.

وضبطت أجهزة الأمن في الجيزة، الفنان عباس أبوالحسن، بتهمة دهس سيدتين بسيارته عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصابتهما في مدينة الشيخ زايد.

نقلت الأجهزة المختصة المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي طلبت مبدئيًا تحريات تكميلية لأجهزة الأمن حول الواقعة.