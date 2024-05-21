الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إخلاء سبيل عباس أبوالحسن بكفالة مالية فى دهس سيدتين بالشيخ زايد

عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن

أمرت النيابة العامة في الجيزة، بإخلاء سبيل الفنان عباس أبوالحسن، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، في واقعة دهس سيدتين بأحد طرق مدينة الشيخ زايد.

وقال "أبوالحسن" في التحقيقات الأولية، إنه لم يقصد دهس السيدتين، ولكنه تفاجأ بهما خلال عبورهما للطريق كانتا تتفاديان سيارة على يسار سيارة "أبوالحسن" فقطعتا طريقه الذي كان يسلكه نحو ميدان لبنان قادمًا من طريق المحور المركزي.

وأكد أبو الحسن في أقواله أنه عقب وقوع الحادث لم يحاول الهرب، وأنه نزل من السيارة وحاول إنقاذ ومساعدة السيدتين، وطلب الإسعاف لهما.

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"ملحقتش أفاديهم".. عباس أبوالحسن يروى للنيابة كواليس دهس سيدتين بالشيخ زايد

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التفاصيل الكاملة لدهس سيدتين وإصابة عباس أبوالحسن بحادث سير

كما أمرت النيابة بالتحفظ على الفنان عباس أبوالحسن والسيارة الخاصة به، وتفريغ كاميرات المرور الموجودة في مكان الحادث بالمحور المركزي وانتداب لجنة فنية من المرور لفحص سيارة الفنان عباس أبوالحسن، والاستماع لأقواله حول الحادث.

فيما يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات اتهام الفنان عباس أبو الحسن بدهس سيدتين بالشيخ زايد.

كانت ضبطت أجهزة الأمن في الجيزة، الفنان عباس أبوالحسن، بتهمة دهس سيدتين بسيارته عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصابتهما في مدينة الشيخ زايد.

ونقلت الأجهزة المختصة المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي طلبت مبدئيًا تحريات تكميلية لأجهزة الأمن حول الواقعة.

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