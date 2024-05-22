السماح لـ21 مصريًا بالتجنس بجنسية أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم 785 لسنة 2024 بالموافقة على التجنس بجنسية أجنبية لصالح 21 مواطنًا مصريًا، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

قرار الجريدة الرسمية

وجاء في قرار وزير الداخلية، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاص المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 بشأن الجنسية المصرية، تمت الموافقة على التجنس بجنسية أجنبية لصالح 21 مواطنًا مصريًا مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.