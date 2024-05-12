الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

26.2 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبى منذ 6 مارس لصالح "الصرافة الحكومية"

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

جمعت ثلاث شركات صرافة حكومية حصيلة بلغت نحو 26.215 مليار جنيه من تنازلات وبيع النقد الأجنبي، منذ قرار البنك المركزي بتحديد سعر عادل للجنيه في 6 مارس الماضي.

وشهدت فروع شركات الصرافة إقبالًا كثيفًا من الراغبين في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية.

تفاصيل قيمة المتحصلات 

كشف عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عن أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية، أمس السبت 11 مايو، بلغت 215 مليون جنيه، بإجمالي قيمة تنازلات منذ 6 مارس بلغت 10.115 مليار جنيه.

وأضاف "فوزي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ما زال هناك إقبال كبير على فروع شركة مصر للصرافة للتنازل عن العملات في مختلف فروع الشركة، البالغ عددها 71 فرعًا على مستوى محافظات الجمهورية، ويستمر العمل طوال أيام الأسبوع، حتى العطلات الرسمية.

الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 61%


ونوه بأن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 61%، ثم الريال السعودي بنسبة 20.6%؜، ثم اليورو بنسبة 14.3%،؜ ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1.4%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.3%.

وكشف محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت ما قيمته 1.4 مليار جنيه، وذلك من خلال 12 فرعًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن وجود سعر موحد للدولار ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.


"الأهلي للصرافة" تتصدر حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية


واقتربت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح شركة الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي المصري، منذ 6 مارس الماضي، حتی أمس نحو 14.7 مليار جنيه.

وشهدت عملية التنازلات إقبالًا كثيفًا من الجمهور خلال الفترة الماضية، ما يشير إلى نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في استعادة الثقة للاقتصاد المصري.

وتعمل شركات الصرافة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساء، والجمعة من الساعة 2.30 ظهرًا حتى 9.30 مساء؛ بهدف التيسير على الجمهور أفراد وشركات في التنازلات ومنع التكدس والتزاحم أثناء بيع النقد الأجنبي.

شركات صرافة حكومية حصيلة التنازلات من العملات لعملات الأجنبية الدولار بيع النقد الأجنبى البنك المركزي العملات الأجنبية والعربية قيمة المتحصلات حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية

مواد متعلقة

25.5 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبى منذ 6 مارس لصالح الصرافة الحكومية

الأكثر قراءة

معلومات استخباراتية وخيام للنازحين.. عروض أمريكية سرية لإسرائيل لوقف الغزو البرى لرفح

عاجل| انخفاض جديد فى أسعار الحبوب والبقوليات فى الأسواق اليوم 12 مايو 2024

الرئيس السيسى يصدر توجيهًا عاجلًا خلال افتتاح مسجد السيدة زينب

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

معلومات لا تعرفها عن مسجد السيدة زينب.. أحد أهم معالم القاهرة الإسلامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"