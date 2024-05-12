26.2 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبى منذ 6 مارس لصالح "الصرافة الحكومية"

جمعت ثلاث شركات صرافة حكومية حصيلة بلغت نحو 26.215 مليار جنيه من تنازلات وبيع النقد الأجنبي، منذ قرار البنك المركزي بتحديد سعر عادل للجنيه في 6 مارس الماضي.



وشهدت فروع شركات الصرافة إقبالًا كثيفًا من الراغبين في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية.

تفاصيل قيمة المتحصلات

كشف عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عن أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية، أمس السبت 11 مايو، بلغت 215 مليون جنيه، بإجمالي قيمة تنازلات منذ 6 مارس بلغت 10.115 مليار جنيه.

وأضاف "فوزي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ما زال هناك إقبال كبير على فروع شركة مصر للصرافة للتنازل عن العملات في مختلف فروع الشركة، البالغ عددها 71 فرعًا على مستوى محافظات الجمهورية، ويستمر العمل طوال أيام الأسبوع، حتى العطلات الرسمية.

الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 61%



ونوه بأن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 61%، ثم الريال السعودي بنسبة 20.6%؜، ثم اليورو بنسبة 14.3%،؜ ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1.4%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.3%.



وكشف محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت ما قيمته 1.4 مليار جنيه، وذلك من خلال 12 فرعًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن وجود سعر موحد للدولار ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.



"الأهلي للصرافة" تتصدر حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية



واقتربت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح شركة الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي المصري، منذ 6 مارس الماضي، حتی أمس نحو 14.7 مليار جنيه.

وشهدت عملية التنازلات إقبالًا كثيفًا من الجمهور خلال الفترة الماضية، ما يشير إلى نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في استعادة الثقة للاقتصاد المصري.

وتعمل شركات الصرافة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساء، والجمعة من الساعة 2.30 ظهرًا حتى 9.30 مساء؛ بهدف التيسير على الجمهور أفراد وشركات في التنازلات ومنع التكدس والتزاحم أثناء بيع النقد الأجنبي.