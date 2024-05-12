الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دايو يمنح نهضة بركان هدف التقدم أمام الزمالك بنهائى الكونفيدرالية

نهضة بركان
نهضة بركان

منح يوسوفا دايو هدف التقدم لصالح نهضة بركان المغربي أمام الزمالك في ذهاب نهائي الكونفيدرالية.

سجل يوسوفا دايو هدف التقدم في الدقيقة 13 من ركلة جزاء سددها أرضية زاحفة في منتصف المرمى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح نهضة بركان بعد العودة لتقنية الفيديو عقب عرقلة ليوسف الفحلي داخل منطقة الجزاء من المدافع حسام عبدالمجيد.

وضغط الفريق المغربي من بداية المباراة، وشهدت الدقيقة 5 ركلة ركنية أولى لنهضة بركان على يسار مرمى الزمالك، نفذها الموساوي حمزة بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تهيأت بصعوبة أمام أقدام يوسف الفحلي الذي سدد بشكل مباشر أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة الحمياني.

خط الدفاع: يوسوفا دايو- حمزة الموساوي- حمزة السمومي- عبد الحق العسال.

خط الوسط: محمد المرابط- أيوب خيري- ياسين البحري.

خط الهجوم: توسيلا كيسندا- يوسف ميهري- بول فاليري باسين.

على صعيد آخر، أعلن جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية والذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد- عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى " زيزو"- سيف الجزيري- سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.

القناة الناقلة لمبارة الزمالك ونهضة بركان 2024

تُعدّ هذه المباراة بمثابة حدث رياضي هام يُقام في المغرب، وفرصة رائعة لعشاق كرة القدم في مصر والمغرب لمشاهدة مباراة قوية ومثيرة بين فريقين يملكان طموحات كبيرة للفوز باللقب.

تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر قناة "بي إن سبورتس 6" الناقل الحصري للبطولة، مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.
 

يوسوفا دايو الزمالك ضد نهضة بركان الزمالك كاس الكونفدرالية ركلة جزاء

مواد متعلقة

معين الشعباني يعلن تشكيل نهضة بركان لمواجهة الزمالك

مدرب نهضة بركان السابق لـ"الدستور": الزمالك فرصته أكبر في الفوز بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

وزير الخارجية الأمريكى: حماس بالآلاف وعادت للشمال.. وإسرائيل لا تملك خطة لمستقبل غزة

مراسلة القاهرة الإخبارية: انتحار 10 من ضباط وجنود الاحتلال بينهم لواء

أول تحرك من "الصحة" ضد عيادة تجميل شهيرة بعد تشويه وجه طالبة جامعية (صور)

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل في 2024 وأبرز توقعات سعر الفائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب