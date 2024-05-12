دايو يمنح نهضة بركان هدف التقدم أمام الزمالك بنهائى الكونفيدرالية

منح يوسوفا دايو هدف التقدم لصالح نهضة بركان المغربي أمام الزمالك في ذهاب نهائي الكونفيدرالية.

سجل يوسوفا دايو هدف التقدم في الدقيقة 13 من ركلة جزاء سددها أرضية زاحفة في منتصف المرمى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح نهضة بركان بعد العودة لتقنية الفيديو عقب عرقلة ليوسف الفحلي داخل منطقة الجزاء من المدافع حسام عبدالمجيد.

وضغط الفريق المغربي من بداية المباراة، وشهدت الدقيقة 5 ركلة ركنية أولى لنهضة بركان على يسار مرمى الزمالك، نفذها الموساوي حمزة بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تهيأت بصعوبة أمام أقدام يوسف الفحلي الذي سدد بشكل مباشر أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة الحمياني.

خط الدفاع: يوسوفا دايو- حمزة الموساوي- حمزة السمومي- عبد الحق العسال.

خط الوسط: محمد المرابط- أيوب خيري- ياسين البحري.

خط الهجوم: توسيلا كيسندا- يوسف ميهري- بول فاليري باسين.

على صعيد آخر، أعلن جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية والذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد- عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى " زيزو"- سيف الجزيري- سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.

القناة الناقلة لمبارة الزمالك ونهضة بركان 2024

تُعدّ هذه المباراة بمثابة حدث رياضي هام يُقام في المغرب، وفرصة رائعة لعشاق كرة القدم في مصر والمغرب لمشاهدة مباراة قوية ومثيرة بين فريقين يملكان طموحات كبيرة للفوز باللقب.



تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر قناة "بي إن سبورتس 6" الناقل الحصري للبطولة، مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

