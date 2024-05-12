الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مدرب نهضة بركان السابق لـ"الدستور": الزمالك فرصته أكبر في الفوز بالكونفدرالية

فلوران إيبينجي
فلوران إيبينجي

توقع الكونغولي فلوران إيبينجي، المدير الفني السابق لفريق نهضة بركان المغربي والحالي لفريق الهلال السوداني، تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نهضة بركان المغربي في المباراة التي ستجمع الفريقين في تمام العاشرة مساء اليوم في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال إيبينجي في تصريحات لـ"الدستور": "مواجهة اليوم ستكون صعبة للغاية ومهمة بين فريقين كبيرين استحقا الوصول لهذا الدور، وفي أجواء رائعة بالمغرب أتوقع أن تكون المباراة ممتعة".

وعن توقعاته بشأن نتيجة المباراة، علّق: "أنا سيء للغاية في التنبؤ لكن حقيقةً الزمالك لديه أفضلية اللعب على أرضه ووسط جماهيره في مباراة الإياب وهذا الأمر يمنحه ميزة كبيرة وأفضلية في تحقيق الفوز ولذلك أرى أن الفريق المصري فرصته أكبر".

وتابع قائلًا: "الزمالك عاد إلى نهائي بطولة قارية بعد عدة سنوات دون تحقيق أي نجاحات، الآن الفريق يقوم بعمل جماعي رائع لذلك تهانينا للنادي بأكمله".

وعن أفضل لاعب في صفوف الفريق الأبيض من وجهة نظره: "شيكابالا لاعب يتمتع بطول عمر استثنائي وهو موهوب للغاية ومازال يقدم الكثير للفريق".

على صعيد آخر، أعلن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية والذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد- عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى " زيزو"- سيف الجزيري- سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.

اقرأ أيضا.. سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

فلوران إيبينجي الزمالك نهضة بركان الزمالك ضد نهضة بركان شيكابالا البطولة الكونفدرالية

مواد متعلقة

سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

"الكاف" يؤكد لبعثة الزمالك حضور الجماهير لمباراة نهضة بركان المغربي

الأكثر قراءة

سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

وزير الخارجية الأمريكى: حماس بالآلاف وعادت للشمال.. وإسرائيل لا تملك خطة لمستقبل غزة

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

أخوه قتله بـ3 طعنات.. الأمن يحل لغز جثة شاب أبو النمرس والنيابة تطلب التحريات

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

متحدث جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اغتيال القيادى فى حماس نعيم الغول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب