مدرب نهضة بركان السابق لـ"الدستور": الزمالك فرصته أكبر في الفوز بالكونفدرالية

توقع الكونغولي فلوران إيبينجي، المدير الفني السابق لفريق نهضة بركان المغربي والحالي لفريق الهلال السوداني، تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نهضة بركان المغربي في المباراة التي ستجمع الفريقين في تمام العاشرة مساء اليوم في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال إيبينجي في تصريحات لـ"الدستور": "مواجهة اليوم ستكون صعبة للغاية ومهمة بين فريقين كبيرين استحقا الوصول لهذا الدور، وفي أجواء رائعة بالمغرب أتوقع أن تكون المباراة ممتعة".

وعن توقعاته بشأن نتيجة المباراة، علّق: "أنا سيء للغاية في التنبؤ لكن حقيقةً الزمالك لديه أفضلية اللعب على أرضه ووسط جماهيره في مباراة الإياب وهذا الأمر يمنحه ميزة كبيرة وأفضلية في تحقيق الفوز ولذلك أرى أن الفريق المصري فرصته أكبر".

وتابع قائلًا: "الزمالك عاد إلى نهائي بطولة قارية بعد عدة سنوات دون تحقيق أي نجاحات، الآن الفريق يقوم بعمل جماعي رائع لذلك تهانينا للنادي بأكمله".

وعن أفضل لاعب في صفوف الفريق الأبيض من وجهة نظره: "شيكابالا لاعب يتمتع بطول عمر استثنائي وهو موهوب للغاية ومازال يقدم الكثير للفريق".

على صعيد آخر، أعلن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية والذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد- عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى " زيزو"- سيف الجزيري- سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.

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