السعودية حددتها رسميًا.. موعد وقفة عرفة 2024

يوم السبت 15 يونيو 2024 هو موعد وقفة عرفة 2024، الموافق ليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يعد يوم عرفة من أهم الأيام في السنة، حيث يجتمع فيه الحجاج في مشعر عرفة، ويقفون خاشعين أمام الله تعالى، راجين رحمته ومغفرته، ويوم عرفة هو التاسع من شهر ذي الحجة، ويعد من أفضل الأيام عند المسلمين، فهو أحد أيام العشر من ذي الحجة، ويعد أهم أركان الحج.

في يوم عرفة يقف الحُجّاج على جبل عرفة، حيث أن الوقوف بعرفة يُعَد ركنًا أساسيًا من أركان الحج. يقع جبل عرفة شرق مكة المكرمة على الطريق الرابط بينها وبين الطائف، ويبعد عن مكة حوالي 22 كيلومترًا، والوقوف بعرفة فرصة عظيمة للمسلمين للتضرع إلى الله تعالى والدعاء ومغفرة الذنوب. ففي هذا اليوم يُباهي الله تعالى بأهل عرفات أهل السماء.

ووردت في فضل يوم عرفة أحاديث نبوية شريفة كثيرة. فمنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعْثًا غُبْرًا"، ويستحب للحاج في يوم عرفة أن يكثر من الدعاء والتلبية.

أهمية يوم عرفة

يوم مغفرة الذنوب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من يوم أفضل من يوم عرفة، يغفر فيه الله الذنوب العظام".

يوم الوقوف مع الله: يُعدّ وقوف عرفة بمثابة الوقوف بين يدي الله تعالى، ومناجاته والدعاء له.

يوم التلبية: يُكثر الحجّاج من التلبية في هذا اليوم، طلبًا لرحمة الله تعالى.

يوم الإجابة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعاء الوقفة لا يُردّ".

أعمال يوم عرفة

الوقوف في عرفة: يعد الوقوف في عرفة ركنًا من أركان الحج.

الدعاء: يكثر الحجاج من الدعاء في هذا اليوم، وخاصة بعد صلاة الظهر.

الصيام: يستحب صيام يوم عرفة لمن لم يكن حَاجًّا.

الإكثار من الذكر والتسبيح: يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى في هذا اليوم.

الإطعام: يستحب إطعام الناس في هذا اليوم.

أفضل دعاء في يوم عرفة 2024

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

أدعية يوم عرفة 2024

اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، قديمه وحديثه، أوّله وآخره.

اللهمّ إنّي أسألك من الخير كلّه عاجلًا وآجلًا، ما علمتُ منه وما لم أعلمْ، وأعوذُ بك من الشّرّ كلّه عاجلًا وآجلًا، ما علمتُ منه وما لم أعلمْ.

اللهمّ إنّي أسألك الجنة وما قرّب إليها من قولٍ وعملٍ، وأعوذُ بك من النّار وما قرّب إليها من قولٍ وعملٍ.

اللهمّ اجعلني من الشّاكرين النّعمين، الصّابرين على المصائب، المُسلمين لأمرك، الرّاضين بقضائك.

اللهمّ اجعل قلبي مُتعلّقًا بك، ولا تُشغله الدنيا عنك.

اللهمّ أسألك العفو والعافية والصّحة والسّلامة.

اللهمّ ارزقني حسن الخاتمة، واجعلني من عتقائك من النار.

دعاء المسلمين في وقفة عرفة 2024

اللهمّ اغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات.

اللهمّ ارحم المسلمين الأحياء منهم والأموات.

اللهمّ اهدِ المسلمين إلى سواء الصراط.

اللهمّ اجمع شمل المسلمين على خيرٍ ووحدة.

دعاء للبلاد في وقفة عرفة 2024

اللهمّ احفظ بلادنا من الفتن والمحن.

اللهمّ اجعلها بلادًا آمنةً مطمئنّة.

اللهمّ وفّق حكامنا لما فيه خير البلاد والعباد.

اللهمّ اجعلنا خير أمةٍ أُخرجت للناس.

دعاء للمرضى في وقفة عرفة

اللهمّ اشْفِ مرضانا.

اللهمّ عافِهم من كلّ سوءٍ.

اللهمّ ارحمهم واكشف عنهم ضرّهم.

دعاء للمُحتاجين في وقفة عرفة

اللهمّ ارْزقْ كلّ محتاجٍ.

اللهمّ اكْفِهم شرّ الفقر والفاقة.

اللهمّ وفّقهم لما فيه خيرهم.

دعاء للمتوفين

اللهمّ اغفر لجميع المسلمين المُتوفّين.

اللهمّ ارحمهم واجعل لهم مثوىً جنتك.

اللهمّ أنسِهم وحشة القبر.

دعاء للمُسافرين في وقفة عرفة

اللهمّ احفظ مسافرينا.

اللهمّ وفّقهم في سفرهم.

اللهمّ سهل عليهم طريقهم.

دعاء للطلاب في وقفة عرفة

اللهمّ وفّق طلابنا في دراستهم.

اللهمّ اجعلهم من المُتفوّقين.

اللهمّ ارزقهم العلم النافع والعمل الصالح.

دعاء للزوجين في وقفة عرفة

اللهمّ اجعل بيننا مودةً ورحمةً.

اللهمّ اجعلنا خير زوجين لبعضنا.

اللهمّ ارزقنا الذرّية الصالحة.

دعاء للأبناء في وقفة عرفة

اللهمّ اجعل أبناءنا بارّين بنا.

اللهمّ اهدِهم إلى سواء الصراط.

اللهمّ ارزقهم العلم النافع والعمل الصالح.

دعاء للأصدقاء

اللهمّ اجعل بيننا وبين أصدقائنا مودةً ورحمةً.

اللهمّ وفّقنا في صداقتنا.