اليوم الـ246 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 8 مجازر جديدة ضد عائلات بقطاع غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ246، عدوانه الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات والقصف الجوي والمدفعي العشوائي في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

استشهاد وإصابة العشرات إثر قصف منازل المواطنين ومراكز الإيواء

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية قصف منازل المواطنين ومراكز الإيواء في مناطق مختلفة من القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مشيرة إلى مواصلة قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، في حين تواصل لليوم الخامس عملية توغل شرق المحافظة الوسطى وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36731 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 77 شهيدًا و221 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 36654 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و83530 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

أبرز التطورات على الأرض فى غزة خلال الـ24 ساعة الماضية