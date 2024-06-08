السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم الـ246 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 8 مجازر جديدة ضد عائلات بقطاع غزة

قصف غزة
قصف غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ246، عدوانه الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات  والقصف الجوي والمدفعي العشوائي في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

استشهاد وإصابة العشرات إثر قصف منازل المواطنين ومراكز الإيواء

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية قصف منازل المواطنين ومراكز الإيواء في مناطق مختلفة من القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مشيرة إلى مواصلة قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، في حين تواصل لليوم الخامس عملية توغل شرق المحافظة الوسطى وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

txt

القاهرة الإخبارية| جيش الاحتلال يبحث عن متطوعين للقتال فى غزة

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36731 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 77 شهيدًا و221 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 36654 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و83530  مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

txt

عاجل.. 4 شهداء و14 مصابًا فى قصف إسرائيلى على مدينة غزة

 

أبرز التطورات على الأرض فى غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

  • شن غارة على منزل لعائلة أبوغليبة شرقي دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وسقوط جرحى.
  • شن غارات عنيفة على شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وشرقي دير البلح ومخيم البريج وسط القطاع.
  • قصف منزل لعائلة مهنا في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 5 شهداء وإصابة 14 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.
  • شن قصف مدفعي عنيف على وسط مدينة رفح وغربها، لا سيما حي تل السلطان، مع إطلاق قذائف حارقة، ما أدى لاشتعال النيران في منطقة عريبة شمالي المدينة.
  • شن قصف جوي ومدفعي قرب دوار أبوالروس في مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة وقذائف دخانية في أجواء حيي الزيتون والصبرة بمدينة غزة.
  • ارتقاء شهداء جراء استهداف منزل يعود لعائلة دغمش خلف مسجد إحياء السنة بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.
  • تجدد القصف الجوي والمدفعي على محيط المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع، تزامنًا مع قصف مدفعي عنيف ومتواصل في المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى.
  • إصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال، إثر انفجار قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
الإحتلال الإسرائيلي يوم الـ246 غزة عدوان قصف غارات عنيفة

مواد متعلقة

رئيس النواب الأمريكى يسعى للتصويت على مشروع قانون لدعم ترامب بعد الحكم بالإدانة

رئيس شركة تسلا: ماسك قد يتنحى عن شركة صناعة السيارات الكهربائية

تدفق الإدانات بشأن مجزرة "ود النورة" بالجزيرة السودانية

عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على خطة تستبدل حكم حماس فى غزة

عاجل.. حزب الله يستهدف مرابض مدفعية وجنودًا وآلية لإسرائيل بخربة ماعر وبركة ريشا

التشغيل خلال أيام.. الجيش الأمريكي يُعلن إعادة ربط الرصيف العائم في غزة

"البشرية على حد السكين".. جوتيريش يحذر القوى النووية من تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى

أمريكا لم تعد محمية بالمحيطات.. من يتفوق فى حرب تكنولوجيات الفضاء؟

الأكثر قراءة

السعودية حددتها رسميًا.. موعد وقفة عرفة 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

حالة الطقس اليوم السبت 8-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

منخفض جوى جديد يضرب البلاد.. "الأرصاد" تكشف الموعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ246 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 8 مجازر جديدة ضد عائلات بقطاع غزة

عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على خطة تستبدل حكم حماس فى غزة

عاجل.. حزب الله يستهدف مرابض مدفعية وجنودًا وآلية لإسرائيل بخربة ماعر وبركة ريشا