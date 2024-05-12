"الكاف" يؤكد لبعثة الزمالك حضور الجماهير لمباراة نهضة بركان المغربي

تلقى مسؤولو بعثة نادي الزمالك في المغرب تأكيدات من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحضور الجماهير لمباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بين الأبيض ونهضة بركان بتذكرة المباراة فقط وفقاً لتعليمات السلطات الأمنية المغربية .

وقام مسؤولو الزمالك بتوفير تذاكر للجماهير المصرية في المغرب كي يتمكنوا من حضور اللقاء.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المغرب على الملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ووصلت أعداد من جماهير الزمالك إلى المغرب خلال الساعات القليلة الماضية لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراة نهضة بركان المرتقبة.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

يلقي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في الثانية والنصف عصر اليوم بتوقيت المغرب، الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مصر، استعداداً للقاء نهضة بركان في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب، العاشرة بتوقيت مصر على الملعب البلدي ببركان.

وسيشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية والخططية للاعبين التي سيتم تنفيذها في مباراة اليوم، وسيعطي التعليمات الفنية الأخيرة للفريق.

وسيعلن المدير الفني عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الزمالك لقاء اليوم أمام نهضة بركان قبل التحرك إلى ملعب المباراة.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب سيقام يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.