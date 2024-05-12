مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2024

يخوض فريق الزمالك المصري، مساء اليوم الأحد، مواجهة صعبة أمام نظيره نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. تقام المباراة على ملعب البلدي بمدينة بركان في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

يسعى كل من الزمالك ونهضة بركان إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم تسهل مهمتهما في مباراة الإياب التي ستقام في القاهرة الأسبوع المقبل.

تأهل الزمالك إلى نهائي البطولة بعد تخطيه عقبة فريق دريمز الغاني ذهابا وإيابا بنتيجة (0/3)، بينما أقصى فريق نهضة بركان نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

القناة الناقلة لمبارة الزمالك ونهضة بركان 2024

تُعدّ هذه المباراة بمثابة حدث رياضي هام يُقام في المغرب، وفرصة رائعة لعشاق كرة القدم في مصر والمغرب لمشاهدة مُباراة قوية ومُثيرة بين فريقين يملكان طموحات كبيرة للفوز باللقب.

ستنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر قناة "بي إن سبورتس 6" الناقل الحصري للبطولة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

تحدثت صحف المغرب عن الاستعدادات الأخيرة لفريق نهضة بركان لمواجهة الزمالك، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز على أرضه وبين جمهوره لتعزيز حظوظه في التتويج باللقب.

وعنونت صحيفة هسبريس المغربية، بركان يطمح للتتويج بكأس الكونفدرالية، وقالت يستضيف نهضة بركان الزمالك فى إعادة لنهائي 2019، الذي ابتسم فيه الحظ للفريق المصري بالضربات الترجيحية، لكن بعد مرور خمس سنوات اكتسب فريق النهضة البركانية خبرة كبيرة على الساحة القارية، بفوزه بلقبين (2020 و2022).

يملك الزمالك خبرة أكبر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سبق له التتويج باللقب عام 2019. بينما يعتمد نهضة بركان على مدربه التونسي معين الشعباني الذي يعرف جيدا نقاط قوة وضعف الزمالك.

يتوقع أن تكون المباراة صعبة ومثيرة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وتحقيق لقب البطولة.

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