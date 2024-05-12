معين الشعباني يعلن تشكيل نهضة بركان لمواجهة الزمالك

أعلن معين الشعباني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نهضة بركان في المباراة التي ستقام على الملعب البلدي ببركان في المغرب في ذهاب بطولة الكونفدرالية.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان في لقاء الذهاب من أجل تسهيل مهمته في لقاء العودة بالقاهرة.

ومن المقرر أن تجرى مباراة العودة لنهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان على استاد القاهرة الدولي يوم 19 مايو الجاري.

وتأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية عقب تخطيه عقبة دريمز الغاني في نصف النهائي بنتيجة 3-0 بينما تأهل نهضة بركان بعد تأهل اعتباري على حساب اتحاد العاصمة.

وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة الحمياني.

خط الدفاع:يوسوفا دايو- حمزة الموساوي- حمزة السمومي- عبد الحق العسال.

خط الوسط: محمد المرابط- أيوب خيري- ياسين البحري.

خط الهجوم: توسيلا كيسندا- يوسف ميهري- بول فاليري باسين.

على صعيد آخر، أعلن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية والذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد- عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى " زيزو"- سيف الجزيري- سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.

القناة الناقلة لمبارة الزمالك ونهضة بركان 2024

تُعدّ هذه المباراة بمثابة حدث رياضي هام يُقام في المغرب، وفرصة رائعة لعشاق كرة القدم في مصر والمغرب لمشاهدة مُباراة قوية ومُثيرة بين فريقين يملكان طموحات كبيرة للفوز باللقب.



ستنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر قناة "بي إن سبورتس 6" الناقل الحصري للبطولة، مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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