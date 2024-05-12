الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"نتنياهو مجرم حرب".. أهالي الإسماعيلية يعلنون تضامنهم مع أهالي غزة (فيديو)

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

شهد ميدان الممر بـالإسماعيلية، مساء الأحد، وقف احتجاجية تضامنية مع فلسطين وداعمة للدولة المصرية ولجهود الرئيس السيسي في وقف واطلاق النيران والاقتحام البري لمعبر رفح الفلسطيني.

وتوفد آلاف المواطنين على ميدان الممر ظهر اليوم احتجاجًا على عملية اقتحام الكيان الصهيوني لمعبر رفح الفلسطيني، وتأييدا لقرارات القيادة السياسية للقضية الفلسطينية.

المتظاهرين يحملون إعلام مصر وصور السيسي

وحمل المتظاهرين إلاعلام الفلسطينية وصور الرئيس السيسي وردوا هتافات مناهضة للكيان الصهيونى وما يقوم به من مجازر ضد المدنيين الأبرياء والأطفال مرددين هتافات" بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. يا فلسطين يا فلسطين قوة وعز ليوم الدين" وطالب المتظاهرون المجتمع الدولى بالتدخل الفوري، لإيقاف الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني.

 

 

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