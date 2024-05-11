تعرف على مواعيد انقطاع التيار الكهربائي بالإسماعيلية

أعلنت شركة كهرباء القناة، مواعيد انقطاع التيار الكهربائي بمحافظة الإسماعيلية.

مواعيد قطع التيار الكهربائي بالإسماعيلية

تبدأ مواعيد قطع الكهرباء من الساعة ١٢ ظهرا حتى ١ ظهرا حيث من المقرر قطع الكهرباء في القنطرة غرب في منطقة نمرة خمسة ونمرة 4 والنمرة ثلاثة والمخابرات وكذلك في القنطرة الشرق مركز الطبي وقسم الشرطة والسبع عمارات ومنطقة الزراعات في القنطرة شرق والمعدية وكوبري أبانوب في القنطرة شرق.

وفي منطقة أرض الجمعيات بمدينه الإسماعيلية ومنطقه المخبز الآلي ومنطقه الحرفي، وفي منطقة الملاك بقرية السلام وقرية أربعة وقرية 7 و8 وقرية ثلاثة وبحري 30، وشارع سكه الحديد بمدينه الاسماعيليه ومنطقه المساعيد ومثلث والنجارين والجزيره في القنطره وفي شرق البحيرات بقريه السلامه ومنطقه قندور والنساجون، ومنطقه الزراعات بالقنطره شرق، وفي مدينة أبوصوير بالوصفيه وكوبري سبعه وحمزاوي والابراهيميه وبلافي، وفي ابو عطوه بمنطقه ابو شحاته والمدينه.



كمان المقرر انقطاع الكهرباء من الساعه 1:00 ظهرا حتى الساعة 2:00 ظهرا في مدينه الاسماعيليه في منطقه استاد هيئه قناه السويس الجديد اما في منطقه القنطره شرق في محطه مياه مرشحه ومبنى الإرشاد والزراعات وحي الشهداء، وفي مدينة الإسماعيلية بمنطقة أبراج القضاة شارع الدوحة، وفي منطقه الملاك في جمعيه أسوان والتوفيق والشباب 2 وجمعية التوفيق وجمعية الشباب واحد، انا في القنطره غرب في محطه مياه كيلو 19 والسواركة والقراقره وفي منطقه شرق البحيرات في قريه السلام ومنطقه كندور والنساجون، هو في مدينه القنطره شرق تدعيم طرق الرمي الجوي وصوب الجيش وفي منطقه القنطره شرق بمنطقه الزراعات وفي مدينه الاسماعيليه منطقه الكهرباء وابراج الحاوي وفي مدينه ابو سوير بجمعيه الصحاري وجمعيه السلام وابو عطوه في عزبه العمده وفي ابو بلح.



ومن المقرر أن تنقطع الكهرباء من الساعه 2:00 ظهرا حتى 3:00 ظهرا في مدينة القنطرة غرب بالقنطرة غرب نفسها وفي مدينه القنطره شرق في المنطقة الصناعية والصوامع وكمين المثلث، وفي مدينة الإسماعيلية بمساكن الخمسة واحد وثلاثة ومنطقه التموين والمسرح والـ 39 عمارة ومدرسة المنار واستاد هيئة قناة السويس الجديده وأرض الجمعيات، وفي الملاك بجمعيه الشباب ثلاثه واربعه وجمعيه بدر وجمعيه الكمال، وفي مدينه الاسماعيليه بشارع عبد الحكيم عامر ومنطقه الشهداء، وفي مدينه القنطره غرب بقريه ابو طفيله وفي شرق بحيرات بمناطق سكنيه وقوه محركة بشرق البحيرات، وفي مدينه القنطره شرق في عزبه المواصله وفي مدينه الاسماعيليه بمنطقه الاعلام وارض الجمعيات، وفي مدينه ابو سوير بجمعيه السلام وجمعيه الصحاري والمنايف وابو عطوه في منطقه التعاون.

كما يتم انقطاع التيار الكهربي من الساعة 4:00 عصرا حتى 5:00 عصرا في مدينه القنطره غرب بقريه ابو خليفه ومحطه رفع ابو خليفه بالقنطره غرب، هو في مدينه الاسماعيليه بكليه الزراعه وكليه الطبيعه ومساكن ال 520 وحده ولا 14 عماره ومنطقه فلسطين ومنطقه الدنيا بخير وطريقه الكاكولا وفي نادي القناه، وفي مدينه التل الكبير بعزبه شرف، وفي مدينه القصاصين بالمحسمه المحطه، هو في مدينه الاسماعيليه بشارع مصر وشارع ثروت ومنطقه ميدان عباس وشارع الغابه، هو في منطقه الفردان مزرعه جرين فلاي او محطه رفع مياه ري وذراعي وسكني، وفي شرق بحيرات والمناطق سكنيه وقوه محركه بشرق البحيرات، هو في مدينه ابو سوير النادي ومغنم البلد والقرائم واباظه وقرقر، هو في مدينه فايد قريه ابو سلطان وقمه فايد ومدينه فايد نفسها.

ومن المقرر أن يتم انقطاع التيار الكهربائي من الساعة 6:00 مساء حتى الساعة 7:00 مساء في مدينه القنطره غرب في المناطق العسكريه ومزارع السمكيه ومنطقه السمعانه وفي منطقه الفردان بمحطه مياه الكيلو 7 الرئيسيه وكتيبه الحرب الالكترونيه، شرخ بحيرات في قريه العبور ومزارع الشباب، وفي مدينة الإسماعيلية بمنطقة المزادات والدائري وأرض الجمعيات والمخبز الآلي ومنطقة الحرفي، هو في مدينه القصاصين وتاريخ 36 حربي والصالحيه الجديده، وهو منطقه مصر وميدان الكاريه ومستشفى شوقي خلاف وعريشيه مصر وارض العبور، وومدينه القنطره غرب بمدينه القنطره والنيابه والشهر العقاري اما في منطقه الفردان زراعي وسكني وفي الشرق البحيرات في مناطق سكنيه وقوه محرك بشرق البحيرات، وفي مدينه فايد بسرابيوم صحراوي ومنياوي وسرابيوم وعزبه الهويس، وأبو عطوة التجاري والعشريني.