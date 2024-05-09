الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وفد مقاطعة جيانسو الصينية: جامعة قناة السويس تحظى بالنصيب الأكبر من التعاون

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، وفد مقاطعة جيانسو الصينية برئاسة فانغ شو لي، نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بالمقاطعة الصينية.

دعم العلاقات العلمية

وبحث اللقاء سبل دعم العلاقات العلمية بين الجامعة ومقاطعة جيانسو التى تُعد أكبر المناطق الصناعية في الصين.

وقال الدكتور ناصر مندور، إن دور الجامعة الرائد في التعاون مع الجانب الصيني يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون العلمي والأقتصادي بين مصر والصين بوجه عام، وسعيا نحو نقل التكنولوجيا الصينية إلى منطقة القناة بهدف تحقيق التنمية الشاملة بالإقليم.

وتابع الدكتور ناصر مندور، مؤكدا تصدر الجامعات المصرية في حجم تعاونها مع الجانب الصيني، لافتًا إلى أن علاقات الجامعة مع الجانب الصيني مستمرة منذ أكثر من 20 عاما.

ومن جهته، أوضح فانغ شو لي، أن مقاطعة جيانسو تقع شرق الصين وتُعد أكبر المناطق الصناعية الشهيرة في الصين وتحتل المركز الثانى بين المقاطعات الصينية إسهامًا فى الدخل القومى للصين، حيث تشتهر بصناعة الأجهزة الإلكترونية ومنتجات النسيج والحديد والصلب والكيماويات وصناعة السفن، مُرحبًا بالتعاون مع الجامعة التي تحمل أسم قناة السويس والتي تحظى بالنصيب الأكبر من التعاون مع الجانب الصيني.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور ناصر مندور درع جامعة قناة السويس إلى فانغ شو لى الذي قدم بعض الهدايا التذكارية المعبره عن الثقافة الصينية لرئيس الجامعة.

هذا وتضمن برنامج زيارة وفد مقاطعة جيانسو الصينية تفقد المنطقة الصناعية بالإسماعيلية للتعرف عن قرب على المشروعات الاستثمارية الموجودة على أرض المحافظة، من أجل خلق فرص جديدة للتعاون الإقتصادى بين المقاطعة الصينية ومحافظة الإسماعيلية.

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