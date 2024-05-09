جامعة قناة السويس تستعد لعقد المؤتمر السنوي لقطاع الدراسات العليا والبحوث

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن المؤتمر السنوي العام لقطاع الدراسات العليا والبحوث يُعد المحفل العلمي السنوي ومنبرًا لعرض الأبحاث، وتبادل الأفكار والرؤى العلمية بين الباحثين في شتى المجالات والإعلان عن المدارس العلمية المتميزة، للخروج بتوصيات تسهم في حل المشكلات، وتطوير المجتمع وتلبية مخرجات التنمية المستدامة، في ضوء المتغيرات والاحتياجات، مما يضع مصر في مكانتها المعهودة.

المؤتمر الأول للدراسات العليا

وعقد قطاع الدراسات العليا والبحوث، اجتماعه التحضيري الأول برئاسة الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ وذلك لبحث الاستعداد والتجهيز؛ للمؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول، إلى أن المؤتمر السنوي لقطاع للدراسات العليا والبحوث يهدف دائمًا لإرسال رسائل للمجتمع العلمي، ملخصها أن جامعة قناة السويس تملك دائمًا الجديد، فمؤتمر هذا العام يتناول الحديث عن الذكاء الاصطناعي وآفاقه والتحديات التي تواجه خاصة في مجال البحث العلمي.

وناقش الاجتماع العديد من العناصر الرئيسية استعدادًا لعقد المؤتمر وخروجه بالشكل الذي يليق بالجامعة، كما هو معتاد في مؤتمرات قطاع الدراسات العليا السابقة.

وجاءت أهم هذه الأمور بحث العنوان المناسب والذي يدور حول الذكاء الاصطناعي، حيث تم اقتراح عنوان "الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.. آفاق وتحديات".

كما بحث الاجتماع المحاور الرئيسية للمؤتمر والتي لن تقل عن 6 محاور، كما تناول الاجتماع مناقشة تحديد تشكيل اللجان العليا والفرعية المنبثقة منها وتوزيع المهام على كل لجنة، ومن المنتظر أن يشارك بالمؤتمر جامعات تحالف إقليم القناة وسيناء.

كما تطرق الاجتماع إلى تحديد الموعد المناسب لإنعقاد المؤتمر الذي سيكون في نهاية شهر يوليو على أن تكون مواعيد التسجيل المبكر حتى 15 يونيو والمتأخر حتى 20 يوليو.