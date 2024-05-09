الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تمريض تتوج بدوري الأسر والكليات بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، المهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد النهائي المُرتقبه بين كلية الطب البشري وطب الأسنان بدوري أسرة "طلاب من أجل مصر" ومباراة تحديد الفائز بدوري الكليات بين كلية العلاج الطبيعي والتمريض في منافسات كرة القدم والتي أقيمت على ملاعب كرة القدم بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

جاء نهائي دوري الكليات ودوري أسرة طلاب من أجل مصر بإشراف الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

فوز كلية تمريض بلقب دوري الكليات

وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن نتائج المباريات النهائية أسفرت عن فوز فريق كلية التمريض بلقب دوري الكليات بعد فوزه على كلية العلاج الطبيعي بتيجة خمسة أهداف لكلية التمريض مقابل هدفين لكلية العلاج الطبيعي.

فوز كلية طب في منافسات دوري أسرة "طلاب من أجل مصر"

وأضاف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن طلاب كلية الطب استطاعوا الفوز على كلية طب الأسنان بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة هدفين مقابل لا شئ في منافسات دوري أسرة "طلاب من أجل مصر".

اخبار جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية انشطة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية برامج جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية امتحانات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تنسيق جامعة الاسماعيلية الجديدة الاهلية

مواد متعلقة

إزالة 39 حالة تعدٍ وغلق وتشميع محال تجارية فى الإسماعيلية

ندوة تثقيفية عن المخلفات الخطرة وتأثيرها على البيئة بالإسماعيلية

100 طالب من جامعة قناة السويس يشاركون في البطولة العربية لألعاب القوى

تعليم الإسماعيلية: الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط

تنظيم ورشة لتعليم فن الطباعة بـ"الاستنسل" في "ثقافة الإسماعيلية"

إنشاء قاعدة بيانات للابتكار بجامعة قناة السويس.. أبرز توصيات مؤتمر الذكاء الاصطناعي

حريق يلتهم مخزن أدوات منزلية بمدينة القنطرة غرب

ضبط 2 طن سكر تموينى بأحد المحال بغرض الاتجار فيه بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

تفاصيل مفزعة في التحقيق مع المتهمين بتعذيب "طفلة الوراق"

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

كواليس قتل فتاة بـ10 طعنات على يد خطيبها في أسيوط

"Hind’s Hall".. الرابر الأمريكي ماكليمور يشعل حفلا في نيوزيلندا بأغنيته لفلسطين

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

التحقيق في اتهام هاني شاكر بسرقة أغنية "رحماكي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس