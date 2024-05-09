تمريض تتوج بدوري الأسر والكليات بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، المهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد النهائي المُرتقبه بين كلية الطب البشري وطب الأسنان بدوري أسرة "طلاب من أجل مصر" ومباراة تحديد الفائز بدوري الكليات بين كلية العلاج الطبيعي والتمريض في منافسات كرة القدم والتي أقيمت على ملاعب كرة القدم بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

جاء نهائي دوري الكليات ودوري أسرة طلاب من أجل مصر بإشراف الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

فوز كلية تمريض بلقب دوري الكليات

وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن نتائج المباريات النهائية أسفرت عن فوز فريق كلية التمريض بلقب دوري الكليات بعد فوزه على كلية العلاج الطبيعي بتيجة خمسة أهداف لكلية التمريض مقابل هدفين لكلية العلاج الطبيعي.

فوز كلية طب في منافسات دوري أسرة "طلاب من أجل مصر"

وأضاف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن طلاب كلية الطب استطاعوا الفوز على كلية طب الأسنان بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة هدفين مقابل لا شئ في منافسات دوري أسرة "طلاب من أجل مصر".