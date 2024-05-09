الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة الإسماعيلية": بدء العمل بعيادة العلاج الطبيعى بـ"حميات التل الكبير" للفترة المسائية

مستشفى حميات التل
مستشفى حميات التل الكبير

أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية عن افتتاح الفترة المسائية بعيادة العلاج الطبيعي بمستشفى حميات التل الكبير، لتوفير خدمات العلاج الطبيعي والارتقاء بالخدمات الطبية التى يقدمها المستشفى للمواطنين.

تفاصيل عمل العيادات المسائية

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، بأنه تيسيرًا على المواطنين وللحصول على خدمة طبية ذات جودة عالية، تم بدء العمل بالعيادة المسائية بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات التل الكبير، وتسكين وتدريب الأطقم الطبية اللازمة لتشغيل القسم بالفترتين، كما تم دعمه بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي وإدارة العلاج الطبيعي بوزارة الصحة بأحدث أجهزة العلاج الطبيعي، ومنها جهاز الليزر سكانر العلاجى الجديد.

حميات التل الكبير أكبر مستشفى فى عدد أسرة أقسام الداخلى والعناية المركزة

وقالت الدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى، إن مستشفى حميات التل الكبير أحد المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، والتى تقدم خدمة طبية متميزة وتخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين.

ويعد أكبر مستشفى فى عدد أسرة أقسام الداخلى والعناية المركزة، حيث يشمل 215 سريرًا منها 20 سرير رعاية مركزة، و15 جهاز تنفس صناعى، و28 سرير رعاية وسيطة، وكان من أوائل المستشفيات التى استقبلت حالات مصابى غزة، فضلًا عن أن المستشفى بصدد إنهاء تجهيز قسم الحضَّانات للبدء فى استقبال الأطفال المبتسرين بالمحافظة.

استقبال 50 حالة يوميًا خلال الفترة الصباحية

وأشار الدكتور أحمد موسى مدير مستشفى حميات التل الكبير، إلى أن قسم العلاج الطبيعي يستقبل ما يزيد على 50 حالة يوميًا خلال الفترة الصباحية، ويضم 4 أَسِرة وتم تطوير القسم بجهاز "Laser scanner" العلاجى الحديث، والذى يعمل على تخفيض نسب الالتهابات وزيادة نشاط الدورة الدموية، وسرعة إعادة بناء النسيج المتضرر، وعدد 2 جهاز "تيارات متعددة"، حيث يعمل الجهاز على تقوية عضلات الجسم المختلفة، وجهاز أشعة حمراء وجهاز تدليك كهربائي.

 أبرز الحالات التي تقدم العيادة العلاج لها

وأضافت الدكتورة حنان فؤاد مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الصحة بالإسماعيلية، أن القسم يقدم خدمات علاج حالات المخ والأعصاب مثل الجلطات والشلل الكلى، وحالات آلام العمود الفقري مثل الغضروف القَطَنى والغضروف العُنُقِى، وحالات خُشونة وتغيير المَفاصل وحالات العَصب السابع وحالات الشلل الدماغى للأطفال، وتأهيل مرضى إصابات الملاعب وتأهيل المرضى بعد حالات البتر، والتهاب الأعصاب الطرفية.

كما يقدم القسم التوعية والتثقيف الصحى للمترددين لتجنب الإصابات والانزلاق وخاصة كبار السن والرياضيين باتباع نمط حياة صحية سليمة والتقليل من المحاذير الصحية التي تهدد صحة الجسم، كالطريقة الصحيحة للجلوس لتجنب حدوث تقوس بالعمود الفقرى وغيرها.

 

صحة الإسماعيلية عيادة العلاج الطبيعي حميات التل الكبير التل الكبير

مواد متعلقة

إعدام 25 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بالإسماعيلية

تمريض تتوج بدوري الأسر والكليات بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

إزالة 39 حالة تعدٍ وغلق وتشميع محال تجارية فى الإسماعيلية

ندوة تثقيفية عن المخلفات الخطرة وتأثيرها على البيئة بالإسماعيلية

100 طالب من جامعة قناة السويس يشاركون في البطولة العربية لألعاب القوى

تعليم الإسماعيلية: الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط

تنظيم ورشة لتعليم فن الطباعة بـ"الاستنسل" في "ثقافة الإسماعيلية"

إنشاء قاعدة بيانات للابتكار بجامعة قناة السويس.. أبرز توصيات مؤتمر الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة

عاجل|أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

لم تفعلها معلمة.. مفاجآت حول تشويه وجه طالبة بـ"مياه مغلية" في مدرسة بفيصل

بدء جلسة محاكمة حسين الشحات فى التعدى على لاعب بيراميدز

مصرع شخص على يد زوج شقيقته.. ووفاة الأب عقب دفن نجله بالمنوفية

قفزت من البلكونة بسبب الحب.. النيابة تطلب تحريات المباحث حول مقتل طفلة بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس