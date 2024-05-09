"صحة الإسماعيلية": بدء العمل بعيادة العلاج الطبيعى بـ"حميات التل الكبير" للفترة المسائية

أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية عن افتتاح الفترة المسائية بعيادة العلاج الطبيعي بمستشفى حميات التل الكبير، لتوفير خدمات العلاج الطبيعي والارتقاء بالخدمات الطبية التى يقدمها المستشفى للمواطنين.

تفاصيل عمل العيادات المسائية

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، بأنه تيسيرًا على المواطنين وللحصول على خدمة طبية ذات جودة عالية، تم بدء العمل بالعيادة المسائية بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات التل الكبير، وتسكين وتدريب الأطقم الطبية اللازمة لتشغيل القسم بالفترتين، كما تم دعمه بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي وإدارة العلاج الطبيعي بوزارة الصحة بأحدث أجهزة العلاج الطبيعي، ومنها جهاز الليزر سكانر العلاجى الجديد.

حميات التل الكبير أكبر مستشفى فى عدد أسرة أقسام الداخلى والعناية المركزة

وقالت الدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى، إن مستشفى حميات التل الكبير أحد المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، والتى تقدم خدمة طبية متميزة وتخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين.

ويعد أكبر مستشفى فى عدد أسرة أقسام الداخلى والعناية المركزة، حيث يشمل 215 سريرًا منها 20 سرير رعاية مركزة، و15 جهاز تنفس صناعى، و28 سرير رعاية وسيطة، وكان من أوائل المستشفيات التى استقبلت حالات مصابى غزة، فضلًا عن أن المستشفى بصدد إنهاء تجهيز قسم الحضَّانات للبدء فى استقبال الأطفال المبتسرين بالمحافظة.

استقبال 50 حالة يوميًا خلال الفترة الصباحية

وأشار الدكتور أحمد موسى مدير مستشفى حميات التل الكبير، إلى أن قسم العلاج الطبيعي يستقبل ما يزيد على 50 حالة يوميًا خلال الفترة الصباحية، ويضم 4 أَسِرة وتم تطوير القسم بجهاز "Laser scanner" العلاجى الحديث، والذى يعمل على تخفيض نسب الالتهابات وزيادة نشاط الدورة الدموية، وسرعة إعادة بناء النسيج المتضرر، وعدد 2 جهاز "تيارات متعددة"، حيث يعمل الجهاز على تقوية عضلات الجسم المختلفة، وجهاز أشعة حمراء وجهاز تدليك كهربائي.

أبرز الحالات التي تقدم العيادة العلاج لها

وأضافت الدكتورة حنان فؤاد مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الصحة بالإسماعيلية، أن القسم يقدم خدمات علاج حالات المخ والأعصاب مثل الجلطات والشلل الكلى، وحالات آلام العمود الفقري مثل الغضروف القَطَنى والغضروف العُنُقِى، وحالات خُشونة وتغيير المَفاصل وحالات العَصب السابع وحالات الشلل الدماغى للأطفال، وتأهيل مرضى إصابات الملاعب وتأهيل المرضى بعد حالات البتر، والتهاب الأعصاب الطرفية.

كما يقدم القسم التوعية والتثقيف الصحى للمترددين لتجنب الإصابات والانزلاق وخاصة كبار السن والرياضيين باتباع نمط حياة صحية سليمة والتقليل من المحاذير الصحية التي تهدد صحة الجسم، كالطريقة الصحيحة للجلوس لتجنب حدوث تقوس بالعمود الفقرى وغيرها.