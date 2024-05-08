تعليم الإسماعيلية: الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط

تفقد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مدرسة عمر مكرم الإبتدايية التابعه لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، وذلك في إطار متابعة اليوم الأول لامتحانات النقل للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي الفصل الدراسي الثاني يرافقه الاستاذ احمد سيف مدير امن المديرية.

الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

وأكد وكيل الوزارة خلال تفقده لامتحانات المدرسة مادة اللغة العربية، ضرورة مراعاة مستوى الطالب المتوسط عند وضع أسئلة الامتحانات، وكذلك أهمية توفير الهدوء وجميع سبل الراحة النفسية لجميع الطلاب، كما وجه جميع الطلاب ببذل الجهد والمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ قد انطلقت اليوم وتنتهي ٢٣ مايو الجاري، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحانات يوم ١٨ مايو الجاري.