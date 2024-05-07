إخماد حريق داخل سور الإذاعة والتلفزيون بالإسماعيلية

اندلع، مساء اليوم، حريق محدود داخل سور مبنى الإذاعة والتلفزيون بالإسماعيلية.

تلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية اخطارا يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق داخل سور الإذاعة والتلفزيون بالمحافظة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، لمكان الحريق وتبين اندلاع حريق في “الهيش” المتواجد داخل الأرض والمجاور المبني، ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة النيران واخمادها.