بعد أكثر من 18 عاما.. محافظ الإسماعيلية يسلم عقود وحدات مشروع إسكان الشباب

سلم محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عقود ٦٣ مواطنا من حاجزي الوحدات السكنية بمشروع إسكان الشباب بالقنطرة غرب.

وأعرب محافظ الإسماعيلية عن سعادته البالغة بهذا اليوم الذي يُعَد تكليلًا لجهود مضنية، تم بذلها على مدار الشهور الماضية؛ لإيجاد حل لمشكلة العمارات المتوقفة بمشروع إسكان الشباب بالقنطرة غرب، مشيرًا إلى الجهود التي بذلها النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب وتقديمه طلب إحاطة في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لحل المشكلة والمتابعة المستمرة مع الجهاز التنفيذي لإيجاد أفضل وأنسب الحلول بما يحقق مصلحة المواطنين ولا يتعارض مع الصالح العام.

وأضاف أنه في ضوء توصية اللجنة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات، تم اعتماد مبلغ ٥٠ مليون جنيه من وزارة التخطيط لمحافظة الإسماعيلية للانتهاء من مشروع إسكان الشباب بمدينة القنطرة غرب، والذي يضم ٣٠٠ وحدة سكنية، ١٥ عمارة والذي بدأ العمل به عام ٢٠٠٥، وتوقف منذ عام ٢٠٠٨، مشيرًا إلى أنه تم الدعم بـ ١٥ مليون جنيه من التمويل الذاتي بصندوق الإسكان بالمحافظة، ليكون إجمالي ما تم صرفه ٦٥ مليون جنيه، وذلك للانتهاء من عدد ٦ عمارات، وجاري استكمال عدد ٩ عمارات من باقي العمارات المتوقفة بالقنطرة غرب.

التزام المحافظة بتنفيذ اللاند سكيب للعمارات

ومن جهته، وجَّه النائب محمد طلبة، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على ما بذله من جهود حثيثة، وتواصله المستمر مع رئاسة الوزراء لحل مشكلة إسكان الشباب بالمحافظة، مؤكدًا أنه سيتم تقديم الوحدات السكنية للمواطنين بسعر التكلفة وبدون فائدة؛ تعويضًا لهم على طول فترة الانتظار والتي تجاوزت ١٨ عامًا.

واستمع المحافظ لعدد من مطالب المواطنين خلال تسليم عقود الوحدات، وعلى الفور قرر محافظ الإسماعيلية الاستجابة لمطالبهم بعدم تحصيل القسط الأول إلا بعد شهرين من تاريخ تسلمهم الوحدات السكنية، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين، بالإضافة إلى مد فترة السماح للتعاقد ودفع مقدم الحجز للمواطنين المتأخرين وذلك لمدة أسبوعين قادمين تبدأ من اليوم الموافق ٧ مايو ٢٠٢٤، مشيرًا إلى التزام المحافظة بتنفيذ اللاند سكيب للعمارات بالكامل بعد الانتهاء من بناء كافة العمارات وتوصيل المرافق.

ووعد محافظ الإسماعيلية بدراسة كافة المقترحات المقدمة من المواطنين والوصول لحلول ترضي جميع المواطنين حاجزي للوحدات السكنية، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من مشاكل إسكان الشباب بجميع المناطق بنطاق المحافظة تباعًا وجميعها قيد الدراسة لإيجاد أفضل الحلول لها.

وقدم المواطنون الشكر لمحافظ الإسماعيلية على دعمه وحرصه على حل مشكلة إسكان الشباب بالقنطرة غرب وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره.