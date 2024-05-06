تجارة جامعة قناة السويس تنظم المؤتمر العلمى الخامس للدراسات العليا 13 مايو

تنظم كلية التجارة جامعة قناة السويس مؤتمرها العلمي الخامس للدراسات العليا والبحوث التطبيقية تحت عنوان "آفاق وتحديات البحث العلمي في ظل التطورات المتلاحقة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي"، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، يوم الإثنين الموافق 13 مايو بقاعة 30 يونيو بالمبني الإداري لكلية التجارة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

يأتي المؤتمر - بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وبإشراف الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، وبإشراف تنفيذي الدكتور أشرف غالي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، نسق للمؤتمر - الدكتور باسم المغربي مقرر المؤتمر، والدكتورة يسر علي عزام رئيس لجنة التنظيم.

محاور المؤتمر

تشمل المحاور المحاسبية والمالية للمؤتمر:

آثار وتحديات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على الممارسات المحاسبية وجودة التقارير المالية.

العلاقة بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعزيز الرقابة الداخلية بالمنشأة.

تأثير استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة.

تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على جودة المراحل المتكاملة لعملية المراجعة الخارجية.

أما المحاور الإدارية للمؤتمر فتشمل:

التحديات الإدارية في تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على تحسين العملية التشغيلية وإدارة السلاسل اللوجستية.

تأثير تطبيقات ذكاء الأعمال على إدارة الموارد البشرية.

استراتيجيات إدارة التغيير اللازمة لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المؤسسات.

وعن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية فتتناول:

السياسات العامة والتحديات الأخلاقية المرتبطة بتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المرتبطة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

أثر استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على العلاقات والنزاعات الدولية.

آفاق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد واقتصاديات الدول.

تأثيرات استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على سوق العمل والتوظيف والابتكار.

أثر استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.