ضبط وإعدام 64 كيلو أغذية فاسدة بالإسماعيلية

شنَّت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق على مستوى إدارات الإسماعيلية الصحية للتفتيش على محلات الأسماك المملحة والرنجة ومحلات بيع الاغذية، ويأتي ذلك تطبيقا لخطة التأمين الطبي لوزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية تزامنًا مع إحتفالات عيد الربيع، للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.

تفاصيل الحملة

وصرَّحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بأنه خلال الحمله تم المرور على 29 منشأه غذائيه،وأسفرت جهود الحملة عن إعدام 64 كيلو اغذية مختلفة لتغيُّر فى الخواص الطبيعية وتحرير إجمالى عدد 31 محضر تنوعت بين 17 محضر نظافة صحية طبقا للقرار 96،وعدد 14 محضر شهادة صحيه طبقا للقرار 97، والتوصية بالغلق لعدد 7 منشآت منها عدد 6 منشآت لعدم وجود رخصة،عدد منشأه واحدة لوجود خطر داهم على الصحة العامة ومنشأه واحدة لعدم وجود رخصة ووجود أيضًا خطر داهم على الصحة العامة،وذلك طبقا للقوانين والقرارات الوزاريه فى هذا الشأن للمخالفات المضبوطه.

وأشارت الدكتورة مي سامي، مدير إدارة الطب الوقائي بالإسماعيلية أن إدارة مراقبة الأغذية وضعت خطة شملت قيام مكاتب الأغذية بجميع إدارات الاسماعيليه بالمرور على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة حفاظًا على صحة المستهلكين،كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية باتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء وفقا لخطة التأمين الطبي خلال أيام الأعياد.