موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه يتم الآن العمل على تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية بمقار تصحيح وتقدير درجات أوراقهم والبالغ عددهم 110 آلاف طالب وطالبه موجها الشكر للمراقبين والملاحظين الذين بذلوا الجهد لتوفير سبل الراحة للطلاب خلال مدة الامتحانات ولجميع أعضاء لجان التصحيح والتقديرات الذين يعملون الآن لإنهاء العدد الكبير من أوراق الطلاب تمهيدا لإعلان النتيجة في أقرب وقت.

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية 2024

وتتصدر محركات البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية إذ يرتقب أولياء الأمور والطلاب إعلان النتيجة لتحديد مصيرهم فى الثانوية العامة.

وسبق أن أعلنت مديرية الترببة والتعليم بالدقهلية أن أعمال التصحيح مازالت مستمرة، وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2024 فور انتهاء التصحيح، واعتمادها من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الدقهلية

و أوضحت المديرية أنه سيتم إعلان النتيجة فى المدارس كما خصصت رابط لاعلان النتيجة عبر شبكة الانترنت من خلال هذا الرابط (اضغط هنا ).

ومن جانبه، شدد وكيل تعليم الدقهلية على ضرورة الدقة التامة خلال عملية التصحيح وتقدير الدرجات، لإعطاء كل طالب حقه، لافتا إلى أنه سيتم عمل اللازم لما فى صالح الطلاب خلال عملية التصحيح، مؤكدا ضرورة تحري الدقة والمراجعة لكل جزئية وعدم إهمال أي جزئية مُجاب عنها ورصد الدرجات بعناية ومراجعتها ومراجعة الجمع لكل الجزئيات، تحقيقًا لصالح الطلاب.

استمرار تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ووجه وكيل الوزارة بتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، مشيرا إلى أن لجان التصحيح مستمرة فى اعمال جمع الدرجات للانتهاء من النتيجة وإعلانها فى اسرع وقت.

وأكد شعبان أن امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام تم وضعها من داخل الكتاب المدرسي لتكون في متناول جميع الطلاب وتم توزيع البوكيلت على الطلاب مباشرة من داخل ظروف مغلقة.