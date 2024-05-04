السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"زراعة قناة السويس" تُنظم ملتقى التوظيف التاسع بمشاركة 54 مؤسسة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بدور ملتقيات التوظيف، وأهميتها في تحسين وتطوير البرامج الأكاديمية بالكليات، من خلال التغذية الراجعة من مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة والخريجين، وبما يسهم بشكل كبير في إعداد خريج قادر على المنافسة، وإثبات الذات في سوق العمل، وتابع أن ملتقيات التوظيف تتيح الفرصة لاستقطاب الكفاءات من الخريجين المتفوقين من جميع التخصصات.

افتتاح ملتقى التوظيف التاسع لكلية زراعة

جاء ذلك على ضوء افتتاح الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لملتقى التوظيف التاسع لكلية الزراعة بجامعة قناة السويس، والذي أقامه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة، بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة، وذلك بقاعة الدكتور أحمد شكري يوم الإثنين الموافق 29 أبريل الحالي.

وأشار الدكتور محمد عبدالنعيم، إلى أن خريج زراعة القناة هو خريج مؤهل بأحدث التقنيات التعليمية، والبرامج الدراسية المتطورة، وتابع أن ملتقيات التوظيف هي فرصة لطلابنا للتدريب والتشغيل، والتعرف على  احتياجات سوق العمل الفعلية.

وأوضح الدكتور محمد يس، عميد كلية الزراعة، أن الملتقى هذا العام قد شارك به عدد كبير من المؤسسات الزراعية بلغ 54 مؤسسة، قدمت بالفعل فرص تشغيل وتدريب متميزة لأبناء الكلية من الطلاب والخريجيين.

وأضاف الدكتور محمد وصفي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى قام بتكريم الخريجين  المتميزين في سوق العمل من الدفعات السابقة، والآباء المثاليين للخريجيين، وكذلك تكريم 7 شركات ساهمت بشكل كبير في دعم أبناء الكلية بفرص التدريب والعمل.

أقيم الملتقى تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام  الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد وصفي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،  وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعدد كبير من طلاب وطالبات وخريجي الكلية، وممثلي الشركات الزراعية.


وبإشراف تنفيذي الدكتور إيهاب ربيع مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتورة رواء الشاطوري مدير وحدة متابعة الخريجين، الدكتور محمد صالح منسق عام الملتقى، الدكتور أحمد عثمان رئيس لجنة الأطراف المجتمعية،  الدكتور أحمد حنفي رئيس لجنة الإعلام، الدكتورة مروة سمير رئيس لجنة الاستقبال.

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