الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لتنمية مهاراتهم العلمية.. "صحة الإسماعيلية" تنظم دورة تدريبية لـ75 صيدليًا

جانب من التدريب
جانب من التدريب

عقدت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية دورة تدريبية لتطوير أداء الصيادلة الحكوميين وتنمية مهاراتهم العلمية والفنية للصيادلة العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والعاملين بمديرية الصحة والصيادلة الإكلينيكيين والمكلفين الجدد، وذلك تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للصيدلة وإدارة التدريب بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية.

تدريب 75 صيدليًا لتطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم العلمية

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى إلى أن الدورة التدريبية، التى استمرت لمدة خمسة أيام لـ75 صيدليا، تأتى فى إطار حرص وزارة الصحة على رفع كفاءة الكوادر الطبية من الصيادلة وإطلاعهم على كل جديد، وتنشيط التعليم الطبى المستمر بهدف الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات بالمحافظة.

أساسيات العمل الصيدلى فى ضوء سياسات ومعايير الجودة

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية أن الدورة تناولت العديد من الموضوعات، منها أساسيات العمل الصيدلي في ضوء سياسات ومعايير الجودة، التعريف بقائمة الأدوية الأساسية بالوحدات، التطعيمات الروتينية والوقائية، تفاعلات الأدوية وآثارها الجانبية، ترشيد استهلاك المضادات الحيوية واقتصاديات الدواء والتغذية الوريدية الخاصة بصيادلة المستشفيات، ودور الصيدلي الإكلينيكي في ضبط الجرعات.

تحسين الأداء الصيدلى أبرز أهداف التدريب

وتهدف الدورة إلى تحسين الأداء الصيدلي لتطبيق معايير الجودة، والعمل على تفعيل منظومة الصيدلة الإكلينيكية لتقديم خدمات طبية وصيدلانية مميزة ذات جودة عالية، بما يتلائم والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حاضر في الدورة نخبة من المدربين بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، وأشرفت عليها الدكتورة داليا العربي، مدير إدارة الصيدلة، بالتعاون مع إدارة التدريب بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

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