الخميس 02 مايو 2024
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"ألسن قناة السويس" تكرم الطلاب المتفوقين والأمهات المثاليات والمتميزين في الأنشطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت وحدة الدعم الأكاديمي بكلية ألسن جامعة قناة السويس، حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2023-2024 بإشراف هدى الشوادفي المدير التنفيذي لوحدة الدعم الأكاديمي، والدكتور سارة عبد الرحمن مسئول لجنة الموهوبين والمتفوقين بالوحدة، والأستاذة تغريد أبو الخير المدير الإداري للوحدة، برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، والدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس وحدة الدعم الأكاديمي.

تفاصيل التكريم

استهل الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة عطرة لبعض آيات الذكر الحكيم، وخلال كلمته أشاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بكلية الألسن على الصعيدين العلمي والمشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة.

ومن جانبه  شكر الدكتور صفوت عبد المقصود عميد الكلية قيادات الجامعة رئيسا ونائبا على دعمهم للكلية، مؤكدا أن الطلاب هم أهم عنصر في العملية التعليمية وتصب كل الجهود في خدمة مصلحتهم، ومن بين أوجه الدعم تأتي الأنشطة الطلابية كعامل مهم في تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم.

ووجه الدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس وحدة الدعم الأكاديمي بخالص الشكر إلى رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ما يولونه من اهتمام للكلية، كما توجه بالشكر إلى عميد الكلية على جهودهم الملموسة بالكلية، كما حيا أعضاء وحدة الدعم الأكاديمي وأعضاء هيئة التدريس على دعمهم لطلاب الكلية.

 أبرز الأنشطة التي نظمتها الكلية هذا االعام

شهدت فقرات الحفل عرضا لفيلم يضم مختلف الأنشطة التي نظمتها الكلية هذا العام من "معرض للفنون، ومسابقات في الترجمة وحفظ القرآن الكريم، وحفل الموهوبين في الفن والموسيقى والإلقاء والتمثيل، وختاما مؤتمر الكلية للبحوث الطلابية".

ثم تلا ذلك تكريم الطلاب الأوائل في مختلف أقسام الكلية وكذلك أوائل الجامعة الأهلية، والطلاب المشاركين في الأنشطة المختلفة وفي تنظيمها.

كما شهد الحفل تكريم السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية وتوزيع شهادات التكريم والدروع على السادة مشرفي الأقسام والمشرفين على الأبحاث وأعضاء وحدة الدعم الأكاديمي، وشمل الحفل فقرة تكريم للأم المثالية.

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