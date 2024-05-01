الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز

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مندور: مصابو غزة في مستشفيات جامعة قناة السويس يتلقون خدمة متميزة

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة، وتلبية كافة طلبات  المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة لمستشفيات جامعة قناة السويس.

ووجه برفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات الجامعية لاستقبال المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة خلال الفترة القادمة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة، وكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

مجلس جامعة قناة السويس

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة قناة السويس المنعقدة  برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبمشاركة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والسادة عمداء الكليات.

مستشفيات جامعة قناة السويس في حالة طوارئ 

وأوضح الدكتور ناصر مندور، أن المستشفيات الجامعية رفعت حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، تحسبًا لوصول أي أعداد من المصابين الفلسطينيين في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد أن مستشفيات جامعة قناة السويس، مستعدة للتعامل مع أي حالات تصل إليها وتقديم خدمة طبية متميزة إليهم خاصةً مع وجود أطقم طبية مدربة على أعلى مستوى في الجراحات التخصصية بالمستشفى.

 

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