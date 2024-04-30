الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محافظات

صحة الإسماعيلية: الكشف بالمجان على 1382 مواطن ضمن قافلة طبية بالقصاصين

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية - صورة أرشيفية

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، انتظام أعمال القافلة الطبية بقرية أم عزام بإدارة القصاصين، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، للكشف علي المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، تحت رعاية وإشراف اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

قافلة طبية مجانية 

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة استقبلت 1382 مواطن على مدار يومين من خلال 9 عيادات تخصصيه شملت “الجراحه، باطنه، نسا، أطفال، مسالك، أسنان، جلدية، تنظيم أسرة، أمراض مزمنة”,

إضافًة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحى، وصرف الأدوية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمه لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة.

كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لإستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزاره الصحه.

وأشارت الدكتورة بثينة بركات، منسق القوافل الطبية العلاجية المجانية بالمحافظة، إلى أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية.

واستقبلت القافلة 280 مواطنًا بعيادة الباطنة و111 مواطنًا بالجراحة، و89 سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 81 سيدةً، بالإضافة إلى استقبال عدد 473 حالةً بعيادة الأطفال.

كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 52 حالةً، بينما استقبلت عيادة المسالك 87 حالة، وعدد 103 حالة بعيادة الأسنان، وعدد 5 حالات بوحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية  مجانًا فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحي للمترددين.

شارك في أعمال القافلة الدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى، الدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية والدكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة.

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