الثلاثاء 30 أبريل 2024
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جامعة القناة تكرم الفائزين في مسابقة القرآن والمشاركين في مسابقة إبداع 12

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم والأربعون النووية، المشاركون في مسابقة إبداع في دورتها الـ12، والطالبات مجتازي الدورة الإذاعية، وذلك مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024 تحرص جامعة قناة السويس على تكريم طلابها المتميزين في الأنشطة الطلابية سواء على مستوى المسابقات الداخلية أو اللقاءات القمية - جاء ذلك وفق ما صرح به الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

جاءت التكريم برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

تفاصيل حفل التكريم

نظم لحفل التكريم - الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة، والأستاذة مروة عدلي مدير إدارة النشاط الثقافي والإعلامي.

وقبل بداية مراسم التكريم - ألقى الدكتور محمد عبدالنعيم كلمة رحب خلالها بالحضور من لجان التحكيم والمشاركين والمشرفين، مُثمنًا التعاون المثمر بين منطقة وعظ الإسماعيلية وجامعة قناة السويس في تنظيم الندوات والمحاضرات والمسابقات الدينية المتنوعة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأعرب عن بالغ فخره واعتزازه براديو جامعة قناة السويس المُجهز بمواصفات احترافية، مشيرًا إلى أن طلاب راديو جامعة القناة يثبتون دومًا مهاراتهم وموهبتهم في تقديم كافة فنون الإذاعة.

وفي البداية - تم تكريم فضيلة الشيخ أشرف السعيد مهدي مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية وفضيلة الشيخ عبدالرحمن صالح عضو لجنة الفتوى الرئيسية، وذلك تقديرًا لجهودهم في تحكيم مسابقة حفظة القرآن التي تمت خلال شهر رمضان المبارك في إطار التعاون المشترك بين منطقة وعظ الإسماعيلية.

تلى ذلك تكريم الطلبة والطالبات المشاركين في مسابقة إبداع 12، ومشرفي الكليات المتميزين وهم " أحمد سمير طب بشري، ومحمد نجيب طب الأسنان، ونهله محمد كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وكرم الدكتور محمد عبدالنعيم الإعلامي أحمد فاروق كبير مذيعي إذاعة القناة على إسهاماته في توجيه طلاب راديو جامعة قناة السويس من خلال الدورات التدريبية التي تم تنظيمها.

فيما أكدت الطالبات استفادتهن من الدورة التي استمرت على مدار شهرين، وقام بالتدريب خلالها الإذاعي أحمد فاروق كبير مذيعي إذاعة القناة، وشارك بها 30 طالبة.

وفي نهاية اللقاء، سلم الدكتور محمد عبدالنعيم شهادات اجتياز الدورة على الطالبات، متمنيًا لهم التوفيق والاستمرار في تعزيز مواهبهن الإعلامية.

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