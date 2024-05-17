الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق فى محاولة تهريب مليون ريال سعودى من مطار برج العرب

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

قررت النيابة العامة سرعة طلب تحريات من المباحث والتحفظ على المضبوطات، يأتي ذلك بعدما تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب  الدولي، بإشراف سعد عبادي، مدير الجمارك والموانئ الجوية، من إحباط محاولة لتهريب كمية من النقد الأجنبي.

 وبلغت المبالغ المضبوطة مليونا و129 ألفا و500 ريال سعودي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

 تفاصيل الواقعة

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان، على رحلة طيران شركة العربية، اشتبه جورج شاكر، رئيس الوردية وسهيلة سامي، مأمور الحركة في الراكب "ا.ا"، وزوجته "ا.ا.ع"، مصريي الجنسية، وبسؤالهما عما إذا كانا يودان الإفصاح عن أي شيء للجمارك أو يحملان أي أشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم الأخرى أو أي مبالغ مالية تزيد على الحد المسموح أجابا بالنفي وبدت عليهما علامات القلق.

 

بتمرير حقائب الراكبين على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة خالد بدر ومصطفى المصري ومصطفى خشبة، مأمور الفحص بالأشعة، وإسلام قباري، مدير إدارة الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة داخل 3 حقائب.

 مليون ريال " ملفوفين في الهدوم"

‏بالعرض على خالد عبدالعزيز، رئيس الوردية القائم بأعمال مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش الراكب وزوجته وكذا ذاتيا، وحقائبهما بتمريرها على جهاز فحص الأفراد بالأشعة من سهيلة سامي وعبدالعزيز إبراهيم وتميم مجدي وهايدي أحمد، مأموري الحركة ومحمد نعيم، رئيس قسم الوديعة، بحضور جهاد جلال، رئيس قسم الأمن جمركي ومجدي عباس، رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وجورج شاكر، رئيس الوردية، فتبين وجود مبالغ نقدية داخل الحقائب في صورة رزم مغلفة في استرتش شفاف وملفوفة داخل الملابس الشخصية، بإجمالي مليون و129 ألفًا و500 ريال سعودي.

قرر سعد عبادي، المشرف على الإدارة العامة للجمارك والموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2024، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

التحقيق تهريب مليون ريال مطار برج العرب

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