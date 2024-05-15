الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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التحقيق مع عاطل لإدارة كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية 

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز عاطل على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " للترويج عن نشاطه، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل مقيم بمحافظة الإسكندرية، بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " للترويج عن نشاطه، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات وعدد من الكتب مجهولة المصدر و3 أكلاشيه وعدد من الكارنيهات  الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة ومجموعة من الإستمارات ودفاتر تحصيل النقدية و2 جهاز حاسب آلى "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

التحقيق عاطل كيان تعليمى وهمي بالاسكندرية النيابة العامة

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