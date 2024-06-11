الخوف، شعور شديد ومستمر بالقلق من شيء أو موقف معين، ويكون القلق عادةً أكبر بكثير من الخطر الفعلي.

ما أريد الحديث عنه، هو عقدة الخوف من السلام، لدي الزعماء العرب والتي حكمت السياسات العربية تجاه السلام في منطقة الشرق الأوسط. وما زالت تحكمها حتى الآن.

كان الخوف المتبادل، خوف الشعوب من حكامها، وخوف الحكام من شعوبهم، هو الذي أوقف عملة السلام، ولكن الخوف الأكبر كان خوف الزعماء من رفاق نضالهم، يظهر هذا النموذج من الخوف في العراق وسوريا في فترة صدام حسين وحافظ الأسد.

في العراق، كان الرئيس الراحل صدام حسين يحصي أنفاس العراقيين، كانت استخبارات صدام تقرأ الرسائل من وإلى العراق، وتتنصت على الاتصالات، وتتفحص المجلات والكتب الواردة. حتى المطبوعات التي كان يحملها المسافرون القادمون إلى العراق، كانت الاستخبارات تتصفحها بتمحيص، وتنزع أي صفحة فيها عبارة قد تبدو وكأنها تستهدف صدام.

لأجل هذا ازدهرت المواقف الممانعة للسلام، وظلت كنغمة حماسية مناسبة في كل الخطابات، ومواقف يعقبها التصفيق الهائل من الجماهير التي يطرب لها الزعيم.

وبالرغم مما أشيع من أن الرئيس جمال عبد الناصر لم يرحب بالسلام، فإن عبد الناصر لم يرفض الجلوس مع الإسرائيليين، كما كانت تشيع أجهزةَ الإعلامِ المصريةِ في ذلكَ الوقتِ، التعنت منْ فكرةِ السلامِ لم تكن واردة عند الرئيس جمال عبد الناصر. ولكنَ التعنت والتشدد والرفضَ الذي ظهر في أعقاب مؤتمر القمة العربية الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطومِ في 29 أغسطس 1967 على خلفية هزيمة عام 1967 أو ما عرف بالنكسة. هو الذي أدى الى توقف عملية السلام بالإجماع، وقد عرفت القمة باسمِ قمةِ اللاءاتِ الثلاثة حيث خرجت القمة بإصرار على التمسك بالثوابت من خلالِ لاءات ثلاث: لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع العدوِ الصهيونيِ قبل أن يعود الحق لأصحابه. حضرت المؤتمر كل الدول العربية المؤتمر باستثناء سوريا.

كما أن رفض عبدالناصر كان من أجل خاطر السوريينَ الذين رفضوا الاجتماع مع رئيسِ الوزراء الإسرائيلي، وكان خوف السوريينَ مبررا، بأنهم ربما لا يستندون إلى قاعدة سياسية تحمي أفكارهم، وكان خوفهم من جماهيرهم التي كانت دائما تنطلق حناجرها بالهتافِ للقومية العربية والشعارات الحماسية، دون مراعاة الصالحِ القومي، وتجنيب البلاد كارثةً كانت مؤكدة ومحققة، والتي ظلت بلادهم تعاني من آثارها حتى اليوم.

لقد كرس مؤتمر القمةِ العربيِ في الخرطومِ فكرة الرفض، وبعدها تشددت الولايات المتحدةُ في موقفها وتخلت عن كل اقتراحات التسوية التي اقترحتها.

يحكي الدكتور عصمت عبدِ المجيد وزير الخارجية المصري وأمين عام جامعة الدول العربية، في مذكراته. عن تلكَ القصةِ أن مجموعة الدول اللاتينية في أغسطس 1967 أعدت مشروع قرار أصبح يعرف بالمشروعِ اللاتيني، وكان يحظى بتأييدِ كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحادِ السوفيتي، وكان هذا المشروع يقوم على أسس ثلاثة هي:

أولا: إنهاء حالةِ الحرب بين الدول العربيةِ وإسرائيل.

ثانيا: انسحاب إسرائيل من جميعِ الأراضي العربية التي احتلتها في حرب يونيو 1967.

ثالثا: ضمان حريةِ الملاحة البحرية في الممرات الدولية. وقدْ كان هذا المشروعِ في واقعِ الأمرِ ممتازا من وجهة نظرِ العرب، فلم يكن يعكس ثقل الهزيمة التي حاقت بالدولِ العربية، كما أن ما نص عليه من إنهاء حالة الحرب لم يكن سوى التزام سلبي على عاتق الأطراف العربية، وهو أمر يختلف اختلافا بينا عن اشتراط قيام حالةِ سلام.

توقعت معظم أجهزة الإعلام العربية والمحللين السياسيين أن يرفض الرئيس جمال عبدِ الناصر مبادرة روجرزْ، وهي مبادرة طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية مبادرتها على لسان وزير خارجيتها وليم روجرز في الخامس من يونيو 1970م، وقد اشتهرت باسمه، وذلك للحد من عمليات القتال بين مصر وإسرائيل ووقف حرب الاستنزاف والعودة لوقف إطلاق النار.

وقد أبدت مصر موافقتها على مبادرة روجرز في الثاني والعشرين من يوليو 1970م، ولکن سرعان ما تفجرت ضدها حملة انتقادات واسعة النطاق في العالم العربي، وأعلنت قيادةَ منظمة التحريرِ الفلسطينية إدانتها للمبادرة الأمريكية وحثت على رفضها. ونجحت الدعاية في خلق حالة بدا معها أن القبولَ بمبادرةِ نوع من الخيانة. وجاء رد الفعل المصري ممثلًا في الهجوم على الدول التي اتهمت عبد الناصر بالخيانة وتقاعسه عن الدفاع وهو لم يکن صحيحًا؛ لأن عبد الناصر کان يبني الجيش، ويبذل کل مساعيه وجهده من أجل ذلك، وفي الوقت نفسه يسعى للسلام بناء على ما تفتضيه المصلحة، وتوترت العلاقات المصرية الفلسطينية بعدما عارضت المقاومة الفلسطينية المبادرة.

لقد أثار قبول جمال عبد الناصر بالمبادرةِ الأمريكية المشاعرِ الفلسطينية ضد الزعيم العربي. صدم الجمهور الفلسطيني بالقبول وثار سخطه. غير أن عبد الناصر لم يعبأْ بالاعتراضات أو الإدانات والتهم.

وفي سوريا كانت اعتراضات ومظاهرات وكتابات وتخوين.

بدأت حملة على عبد الناصر، غير أن رد فعل الفصيل الفلسطينيِ البعثي هذا تأثر برغبة سورية في الاحتفاظ بعلاقاتها الطيبة مع مصر بالرغم من الاختلاف على المبادرة. أما الحملة الفلسطينية العامة على عبد الناصر فكانت قاسية. وربما تأثرت بها الصحة العامة للرئيس جمال عبدالناصر وتوفى بعدها.