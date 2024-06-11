كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

طلبت لجنة التخطيط لفريق كرة القدم بنادى الأهلى من مارسيل كولر، المدير الفنى، حسم موقفه النهائى من ثنائى الدفاع المحلى المعروض عليه، بعد رفضه صفقة يوسف أيمن، مدافع الدحيل القطرى.

ورشحت لجنة التخطيط ياسين مرعى ومصطفى العش، لاعبى فاركو وزد، وطلبت من المدرب السويسرى حسم موقفه النهائى من الصفقتين، بعدما طلب تدعيم دفاعات «المارد الأحمر» بلاعبين فى الانتقالات الصيفية.

وتمسك المدير الفنى للأهلى بالتعاقد مع إياد العسقلانى، مدافع روستوف الروسى والإسماعيلى السابق، إلى جانب الجزائرى زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة.

وقررت لجنة التخطيط فتح باب التفاوض من جديد مع وليد على فرج، لاعب فاركو، لضمه إلى صفوف الأهلى فى الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه مع فريقه فى الفترة الأخيرة.

وترى اللجنة أن «فرج» يمكنه تعويض التونسى على معلول، خاصة مع إجادته اللعب بالقدم اليسرى، ومشاركته مع فاركو فى مركز الظهير الأيسر فى بعض المباريات، علمًا بأنه إجمالًا شارك فى ٢٢ مباراة هذا الموسم، سجل خلالها ٤ أهداف وصنع هدفين.

وفى مفاجأة كبرى، طلب مارسيل كولر من لجنة التخطيط تمديد عقد الفرنسى أنتونى موديست، مهاجم الفريق، لمدة شهرين مقبلين، بعد إصابة وسام أبوعلى، خلال مشاركته مع منتخب بلاده فلسطين فى الأجندة الدولية الأخيرة.

وقال «كولر»، فى حديث مع أعضاء لجنة التخطيط، إنه يعانى من نقص فى خط الهجوم بعد إصابة وسام أبوعلى، لذا فإن رحيل «موديست» فى نهاية الشهر الجارى يضعه فى مأزق، فى ظل تذبذب مستوى محمود عبدالمنعم «كهربا» وبيرسى تاو.

وطلبت لجنة التخطيط الانتظار لحين عرض الأمر على محمود الخطيب، رئيس النادى، قبل البت فى بقاء «موديست» أو الاكتفاء بالفترة التى شارك فيها مع «المارد الأحمر».

وتشير الفحوص المبدئية التى خضع إليها وسام أبوعلى إلى غيابه فترة تتراوح بين ٢ و٤ أسابيع، ما يعنى غيابه عن مباراة الزمالك فى الدورى، المقررة إقامتها ٢٥ يونيو الجارى.