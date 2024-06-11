"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

لقي طفل صغير يدعى يحيى محمد رمضان، ابن محافظة كفر الشيخ، مصرعه، وهو يرتدي ملابس الإحرام بعد سقوطه من أعلى عقار في السعودية وتوفي في الحال، وأقيمت صلاة الجنازة في الحرم المكي ودفن هناك، ليكون بذلك أصغر حاج متوفي لهذا العام.

وفاة الطفل بعد ساعات من نشر صورته على “فيسبوك”

وتأتي وفاة الطفل الصغير البالغ من العمر عام ونصف العام، الذي كان موجودا برفقة والديه في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج لهذا العام بعد ساعات من قيام والدته بنشر صورته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو يرتدي ملابس الإحرام مع والده.

رواد مواقع التواصل: الحسد هو السبب في الوفاة

وربط رواد مواقع التواصل بين نشر صورة الطفل على فيسبوك ووفاته بعدها بساعات، مؤكدين أن هذا يكون بسبب الحسد بنسبة كبيرة مستندين لحديث النبي محمد (ص) "العين تدخل القبر".

الحزن الشديد يعم محافظة كفر الشيخ بسبب وفاة الطفل يحيي

واستقبل أهالي محافظة كفر الشيخ، نبأ وفاة الطفل يحيى محمد رمضان، بمكة المكرمة، بحزن شديد حيث كان مرافقا لوالديه أثناء أداء فريضة الحج في الأراضي المقدسة، وكان الطفل يحيى محمد رمضان، من أبناء محافظة كفرالشيخ، حظى بشهرة كبيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " خلال الأيام الماضية، بعد ما قامت والدته بنشر صورة له في صحن الكعبة المشرفة بملابس الإحرام كأصغر حاج مصري، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة الطفل يحيى على نطاق واسع، إلا أن الطفل توفي عقب ذلك.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي لسرادق عزاء ونعي للطفل الراحل، داعين الله أن يلهم أهله ووالديه تحديدا الصبر والسلوان وأن يغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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