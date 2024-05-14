الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

احتراق 4 سيارات بسبب حريق جراج بمحرم بك وسط الإسكندرية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تسبب حريق نشب في جراج بمنطقة محرم بك التابعة لحي وسط الإسكندرية، في احتراق 4 سيارات كانت متوقفة بالجراج، قبل أن تسيطر قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية على النيران.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا بنشوب حريق بجراج بشارع أمير البحر بجوار مسجد الإسلام محرم بك، وتوجه على الفور مسئولو الحي بصحبة سيارات الإطفاء وقوة أمنية.

5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق جراج محرم بك

وتمت السيطرة على الحريق بواسطة 5 سيارات إطفاء لقوات الحماية المدنية، وذلك دون إصابات بشرية، وأدى الحريق إلى احتراق 4 سيارات كانت داخل الجراج، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتى قررت ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق.

كانت قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب فى شقة سكنية دون حدوث إصابات بين المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق فى شارع الغزالي بوسط المدينة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية وحي الجمرك وقوات الحماية المدنية وسيارة الإطفاء إلى محل البلاغ.

فصل التيار الكهربائي

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق شقة بالعقار رقم 133 شارع الغزالي، وعلي الفور تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار ، وتم السيطرة علي الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

احتراق سيارات بسبب حريق محرم بك حى وسط

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