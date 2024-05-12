الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انهيار عقار بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية

من الحدث
من الحدث

شهدت منطقة كرموز، التابعة لحي غرب الإسكندرية انهيار عقار وسط أنباء عن وجود ضحايا أسفل الأنقاض، اليوم الأحد، فيما تضررت أسفل العقار المنهار، سيارات عدة وتهشمت بالكامل، ولم يسفر عن وقوع ضحايا حتى الآن.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار عقار كائن في شارع التميمي، منطقة كرموز، غرب الإسكندرية.

على الفور، انتقال قوات الشرطة رفقة سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية إلى محل البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار قديم وتقطنه 7 أسر، فيما تم إخراج 9 أشخاص ضمنهم أطفال ويتم البحث عن رجل وسيدة بداخل العقار وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التحقيقات.

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